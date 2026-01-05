La NBA vivirá una jornada intensa con una amplia cartelera de partidos que se disputarán a lo largo de la noche, ofreciendo enfrentamientos atractivos tanto para la lucha por los puestos de playoffs como para medir el momento competitivo de varias franquicias. Los partidos NBA hoy se repartirán en distintos horarios, con acción prácticamente ininterrumpida desde la medianoche hasta la madrugada.

La jornada comenzará con el choque entre Detroit Pistons y New York Knicks, un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas. Mientras los Knicks buscan consolidarse en la zona alta de la Conferencia Este, Detroit continúa en un proceso de reconstrucción en el que cada partido sirve para evaluar a sus jóvenes talentos.

Media hora después, la actividad se intensifica con dos encuentros simultáneos. Los Boston Celtics recibirán a los Chicago Bulls en un duelo que mide a uno de los equipos más sólidos del Este frente a un rival que intenta ganar regularidad. Al mismo tiempo, los Toronto Raptors se enfrentarán a los Atlanta Hawks en un partido clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en una conferencia altamente competitiva.

A la una de la madrugada se disputarán otros dos compromisos. Los Houston Rockets se medirán a los Phoenix Suns, en un choque que combina juventud y experiencia, mientras que el Oklahoma City Thunder recibirá a los Charlotte Hornets, con el objetivo de seguir sumando victorias en una temporada de crecimiento para el equipo local.

Más tarde, los Philadelphia 76ers se enfrentarán a los Denver Nuggets en uno de los partidos NBA hoy más atractivos de la jornada. El duelo reúne a dos aspirantes al título y promete un alto nivel de competencia, con figuras estelares en ambos lados de la cancha.

La noche cerrará con doble función a las tres de la madrugada. Los Los Angeles Clippers se verán las caras con los Golden State Warriors en un clásico reciente del Oeste, mientras que los Portland Trail Blazers recibirán a los Utah Jazz en un partido que puede resultar determinante para la tabla media de la conferencia.

Con esta programación, la NBA ofrece una jornada completa para los aficionados al baloncesto, con partidos NBA hoy que combinan rivalidades, estrellas y puntos clave en la carrera hacia la postemporada.