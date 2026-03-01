Menu
Home/Recetas/Pastel de chocolate alemán con relleno de coco y nuez

Pastel de chocolate alemán con relleno de coco y nuez

Facebook
Twitter
Pinterest
© Bhofack2 | Dreamstime.com

El llamado pastel de chocolate alemán no proviene de Alemania. Su nombre viene de Samuel German, el chocolatero que desarrolló una variedad de chocolate ligeramente dulce en el siglo XIX. Con el tiempo, esa barra terminó convertida en un pastel por capas que hoy es sinónimo de celebraciones, mesas largas y rebanadas generosas.

Aquí no manda el glaseado brillante ni la decoración excesiva. Lo que define este pastel es el contraste: bizcocho de chocolate húmedo y profundo, relleno espeso de coco y nuez que aporta textura y un dulzor tostado que se queda en el paladar.

Ingredientes

Para el bizcocho

  • 2 tazas de harina
  • 1 cucharadita de bicarbonato
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente
  • 2 tazas de azúcar
  • 4 yemas de huevo
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1 taza de suero de leche
  • 120 g de chocolate oscuro derretido
  • 4 claras de huevo batidas a punto suave

Para el relleno de coco y nuez

  • 1 lata de leche evaporada
  • 1 taza de azúcar
  • 3 yemas de huevo
  • 1/2 taza de mantequilla
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1 1/2 tazas de coco rallado
  • 1 taza de nueces picadas

Preparación

  1. Precalienta el horno a 175 °C y prepara tres moldes redondos engrasados.
  2. Mezcla la harina con el bicarbonato y la sal. Reserva.
  3. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y esponjosa.
  4. Incorpora las yemas una a una y añade la vainilla.
  5. Agrega el chocolate derretido y mezcla bien.
  6. Alterna la harina con el suero de leche, comenzando y terminando con harina.
  7. Incorpora las claras batidas con movimientos envolventes.
  8. Divide la masa en los moldes y hornea durante 25 a 30 minutos. Deja enfriar completamente.

Para el relleno:

  1. Coloca en una olla la leche evaporada, el azúcar, las yemas y la mantequilla.
  2. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que espese.
  3. Retira del fuego y añade la vainilla, el coco y las nueces.
  4. Deja enfriar hasta que tenga consistencia firme.

Arma el pastel colocando relleno entre cada capa y también sobre la superficie. Tradicionalmente los lados quedan apenas cubiertos o visibles.

Consejos útiles

  • No sobrebatas las claras al integrarlas para mantener la ligereza.
  • Cocina el relleno sin subir demasiado el fuego para evitar que se corte.
  • Si el relleno queda muy espeso, añade una cucharada de leche caliente y mezcla.
  • Refrigera el pastel 30 minutos antes de cortar para porciones más limpias.

El pastel de chocolate alemán se sirve en rebanadas amplias, con el relleno visible entre las capas. Es un postre de textura marcada y sabor profundo, pensado para compartirse sin prisa.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Manhattan Clam Chowder, tomate brillante y mar en cada cucharada
February 28, 7:00 AM
By
Recetas
Brochetas vietnamitas de pollo con hierba limón, doradas y llenas de aroma
February 27, 7:00 AM
By
Recetas
Sopa cremosa de brócoli, verde intenso y cuchara que reconforta
February 26, 7:00 AM
By
Recetas
Jambalaya criolla, arroz especiado con salchicha y camarones en una sola olla
February 25, 7:00 AM
By
Recetas
Madeleine cookies, conchas doradas y mantequilla apenas tostada
February 24, 7:00 AM
By
Recetas
Frijoles refritos, base esencial de la cocina mexicana
February 23, 7:00 AM
By
Recetas
Chicken Lo Mein, fideos salteados que cruzaron océanos
February 22, 7:00 AM
By
Recetas
Beef Stroganoff, tiras de carne en salsa cremosa con fondo de mostaza
February 21, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *