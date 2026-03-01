El llamado pastel de chocolate alemán no proviene de Alemania. Su nombre viene de Samuel German, el chocolatero que desarrolló una variedad de chocolate ligeramente dulce en el siglo XIX. Con el tiempo, esa barra terminó convertida en un pastel por capas que hoy es sinónimo de celebraciones, mesas largas y rebanadas generosas.

Aquí no manda el glaseado brillante ni la decoración excesiva. Lo que define este pastel es el contraste: bizcocho de chocolate húmedo y profundo, relleno espeso de coco y nuez que aporta textura y un dulzor tostado que se queda en el paladar.

Ingredientes

Para el bizcocho

2 tazas de harina

1 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de sal

1 taza de mantequilla a temperatura ambiente

2 tazas de azúcar

4 yemas de huevo

1 cucharadita de vainilla

1 taza de suero de leche

120 g de chocolate oscuro derretido

4 claras de huevo batidas a punto suave

Para el relleno de coco y nuez

1 lata de leche evaporada

1 taza de azúcar

3 yemas de huevo

1/2 taza de mantequilla

1 cucharadita de vainilla

1 1/2 tazas de coco rallado

1 taza de nueces picadas

Preparación

Precalienta el horno a 175 °C y prepara tres moldes redondos engrasados. Mezcla la harina con el bicarbonato y la sal. Reserva. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y esponjosa. Incorpora las yemas una a una y añade la vainilla. Agrega el chocolate derretido y mezcla bien. Alterna la harina con el suero de leche, comenzando y terminando con harina. Incorpora las claras batidas con movimientos envolventes. Divide la masa en los moldes y hornea durante 25 a 30 minutos. Deja enfriar completamente.

Para el relleno:

Coloca en una olla la leche evaporada, el azúcar, las yemas y la mantequilla. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que espese. Retira del fuego y añade la vainilla, el coco y las nueces. Deja enfriar hasta que tenga consistencia firme.

Arma el pastel colocando relleno entre cada capa y también sobre la superficie. Tradicionalmente los lados quedan apenas cubiertos o visibles.

Consejos útiles

No sobrebatas las claras al integrarlas para mantener la ligereza.

Cocina el relleno sin subir demasiado el fuego para evitar que se corte.

Si el relleno queda muy espeso, añade una cucharada de leche caliente y mezcla.

Refrigera el pastel 30 minutos antes de cortar para porciones más limpias.

El pastel de chocolate alemán se sirve en rebanadas amplias, con el relleno visible entre las capas. Es un postre de textura marcada y sabor profundo, pensado para compartirse sin prisa.