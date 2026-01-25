Pastel invertido de pera, caramelo suave y fruta que manda

El pastel invertido de pera pertenece a esa familia de postres que no necesitan decoración extra para imponerse. Todo sucede dentro del molde. La fruta se cocina primero en caramelo, el bizcocho se vierte encima y el horno hace el resto. Al desmoldar, aparece el verdadero punto fuerte del pastel. Pera tierna, brillante, bien acomodada, sosteniendo una miga que absorbió parte de ese jugo dulce.

Es un postre con lógica antigua. Aprovechar la fruta, cocinarla con cuidado y dejar que el azúcar haga su trabajo sin exagerar. No busca volumen ni capas. Busca equilibrio. Funciona igual para una comida informal que para cerrar una cena con calma.

Ingredientes

Para la base

3 peras maduras pero firmes

80 g de azúcar

40 g de mantequilla

Para el bizcocho

120 g de mantequilla a temperatura ambiente

120 g de azúcar

2 huevos

180 g de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

120 ml de leche

1 cucharadita de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C. Pela las peras, córtalas en mitades o cuartos y retira el centro. En un molde apto para horno, derrite la mantequilla de la base a fuego bajo. Añade el azúcar y cocina hasta obtener un caramelo claro. Retira del fuego y acomoda las peras sobre el caramelo, con el corte hacia abajo. En un bol, bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorpora los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición. Añade la vainilla. Incorpora la harina, el polvo para hornear y la sal, alternando con la leche, hasta lograr una masa homogénea. Vierte la mezcla con cuidado sobre las peras. Hornea durante 40 a 45 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja reposar 10 minutos, pasa un cuchillo por los bordes y desmolda con decisión.

Consejos útiles

Usa peras firmes. Si están demasiado maduras, se deshacen durante la cocción.

No oscurezcas demasiado el caramelo. Debe quedar claro para no amargar.

Desmolda mientras el pastel aún está tibio. Si se enfría del todo, el caramelo se endurece.

Sirve solo o con una cucharada de crema ligeramente batida.

El pastel invertido de pera se disfruta mejor sin prisa. Tibio, con la fruta todavía brillante y el aroma suave del caramelo presente. Es un postre que no necesita explicación. Se entiende al primer corte y se recuerda después del último bocado.