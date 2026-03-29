El Pisco Sour tradicional peruano es mucho más que un cóctel elegante. Es símbolo de celebración, identidad y orgullo nacional. Desde bares históricos en Lima hasta reuniones familiares en casa, esta bebida cremosa y equilibrada siempre ocupa un lugar especial en la mesa.

Su combinación de pisco, jugo de limón fresco, jarabe simple y clara de huevo crea una textura sedosa que lo distingue de cualquier otro trago. Además, el toque final de amargo de angostura no solo aporta aroma, sino profundidad.

¿Qué hace único al Pisco Sour tradicional peruano?

A diferencia de otras versiones internacionales, el Pisco Sour tradicional peruano utiliza limón verde peruano, que es más aromático y ligeramente más intenso. Ese detalle cambia completamente el perfil del cóctel.

Por otro lado, la clara de huevo no es un simple adorno. Al agitarla correctamente, produce una espuma firme que sostiene las gotas de amargo en la superficie. El resultado es un cóctel visualmente atractivo y perfectamente balanceado.

Ingredientes clásicos

3 oz de pisco peruano

1 oz de jugo de limón fresco

1 oz de jarabe simple

1 clara de huevo

Hielo

2 a 3 gotas de amargo de angostura

Preparación paso a paso

Primero, coloca el pisco, el limón, el jarabe y la clara en una coctelera sin hielo y agita vigorosamente. Este paso permite que la clara emulsione correctamente.

Luego, añade hielo y vuelve a agitar hasta que la mezcla esté bien fría. Finalmente, sirve en una copa corta y termina con las gotas de amargo sobre la espuma.

Un cóctel con historia

Aunque nació a principios del siglo XX, el Pisco Sour tradicional peruano sigue vigente. De hecho, cada primer sábado de febrero se celebra oficialmente su día nacional en Perú.

Elegante pero sencillo, tradicional pero moderno, este cóctel demuestra que las recetas clásicas no necesitan reinventarse para seguir conquistando.