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Piso 21, Lasso – Nunca Me Lo Esperé (Visualizer)

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Foto: YouTube/ Piso 21

Piso 21 y Lasso unen sus estilos en Nunca Me Lo Esperé, una canción que captura ese momento incómodo en el que alguien rompe la confianza y te deja preguntándote cómo no lo viste venir. El Piso 21 Lasso Nunca Me Lo Esperé visualizer mantiene una estética simple que acompaña el tono emocional del tema, dejando que la historia y las voces lleven todo el peso de la canción.

Musicalmente, el tema se mueve dentro del pop latino con un aire melancólico que encaja perfecto con la letra. La canción habla de decepción, de promesas que parecían firmes y de esa sorpresa amarga que llega cuando una relación cambia de golpe. La mezcla entre la energía de Piso 21 y la sensibilidad vocal de Lasso crea un contraste interesante que hace que la canción se sienta honesta y fácil de conectar. Nunca Me Lo Esperé termina siendo un retrato claro de esos momentos en los que el corazón tarda en aceptar lo que la realidad ya dejó claro.

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