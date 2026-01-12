Menu
Home/Recetas/Pollo al limón estilo piccata: vibrante, delicado y lleno de matices

Pollo al limón estilo piccata: vibrante, delicado y lleno de matices

Facebook
Twitter
Pinterest
© Funandrejs | Dreamstime.com

El pollo al limón estilo piccata es un plato italiano conocido por su salsa brillante y equilibrada. Filetes de pollo dorados se bañan en una reducción de mantequilla, limón y alcaparras que aporta acidez elegante, notas salinas y una textura sedosa. Es un plato ligero pero con carácter, ideal para una cena entre semana que aún se siente cuidada, o para servir con pasta, puré o vegetales salteados.

Ingredientes (4 porciones)

  • 4 pechugas de pollo sin hueso, cortadas en filetes delgados
  • Sal y pimienta al gusto
  • ½ taza de harina de trigo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 3 dientes de ajo picados
  • ½ taza de vino blanco seco
  • ¾ taza de caldo de pollo
  • Jugo de 1 limón grande
  • 2 cucharadas de alcaparras escurridas
  • Perejil fresco picado

Preparación

1. Dora el pollo

Sazona los filetes con sal y pimienta. Pásalos ligeramente por harina, sacudiendo el exceso.
En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio-alto y dora el pollo por ambos lados hasta que esté bien sellado y con un color dorado uniforme. Retira y reserva.

2. Construye la salsa

En la misma sartén, reduce el fuego y añade una cucharada de mantequilla. Incorpora el ajo y cocínalo brevemente hasta que esté fragante.
Agrega el vino blanco y deja reducir unos minutos, raspando el fondo para recuperar los sabores.

3. Integra y equilibra

Añade el caldo de pollo, el jugo de limón y las alcaparras. Cocina a fuego medio hasta que la salsa se vea ligeramente espesa y bien integrada.

4. Finaliza

Devuelve el pollo a la sartén y cocina unos minutos para que se impregne de la salsa.
Añade el resto de la mantequilla y mueve la sartén suavemente hasta obtener una textura brillante y envolvente.

5. Sirve

Espolvorea perejil fresco y sirve de inmediato.

Consejos

  • Golpear ligeramente el pollo ayuda a una cocción más pareja.
  • Ajusta el limón al final para mantener el equilibrio.
  • Sirve con pasta larga, arroz blanco o espárragos salteados.
  • La salsa debe ser ácida pero redonda, nunca agresiva.

El pollo al limón estilo piccata es limpio, expresivo y elegante, un plato donde pocos ingredientes logran un resultado refinado.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Sancocho colombiano: profundo, robusto y lleno de tradición
January 11, 7:00 AM
By
Recetas
Polenta cremosa con setas salteadas y parmesano
January 10, 7:00 AM
By
Recetas
Hummingbird cake: pastel húmedo de banana, piña y nuez con glaseado cremoso
January 9, 7:00 AM
By
Recetas
Fish and chips: crujiente, dorado y con espíritu costero
January 8, 7:00 AM
By
Recetas
Mazamorra morada: espesa, fragante y profundamente peruana
January 7, 7:00 AM
By
Recetas
Sándwich de salchicha con pimientos: jugoso, aromático y lleno de carácter
January 6, 7:00 AM
By
Recetas
Arroz con costra: dorado, intenso y con identidad levantina
January 5, 7:00 AM
By
Recetas
Causa peruana: fresca, estructurada y llena de identidad
January 4, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *