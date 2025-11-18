Buscar
Raphinha vuelve a trabajar con el Barcelona y encara la fase final de su recuperación

Foto de archivo del jugador brasileño del FC Barcelona Raphinha durante un entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alberto Estévez

El Barcelona retomó este martes los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de cuatro días de descanso, y lo hizo con una novedad que el cuerpo técnico llevaba semanas esperando: la reincorporación progresiva de Raphinha al trabajo con el grupo.

El extremo brasileño volvió a ejercitarse junto a sus compañeros por primera vez desde que sufriera una lesión en el bíceps femoral derecho el pasado 25 de septiembre en el duelo ante el Oviedo. Aunque el club había calculado una baja cercana a las tres semanas, una recaída retrasó su evolución. Ahora, con la última etapa de recuperación en marcha, su regreso a la competición empieza a vislumbrarse.

La sesión también dejó otra buena noticia. Marc Casadó se entrenó con normalidad después de quedar fuera del partido frente al Celta el 9 de noviembre, cuando unas molestias durante el calentamiento lo obligaron a detenerse a última hora. El mediocampista completó el trabajo sin contratiempos.

Sin los jugadores convocados con sus respectivas selecciones, la práctica contó con un grupo reducido en el que también participaron Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Eric Garcia, que continúa trabajando con la máscara protectora tras la fractura nasal sufrida el 5 de noviembre, Gerard Martín, Raphinha, Casadó y Alejandro Balde.

La sesión se reforzó con la presencia de varios futbolistas del filial, entre ellos Pedro Dro Fernández, Tommy Marqués, Guillem Victor, Jofre Torrents y Toni Fernández, habituales en los entrenamientos cuando el equipo queda mermado por las fechas FIFA.

Quien no estuvo presente fue Marc Benal, citado esta tarde para disputar con la selección de Cataluña el amistoso ante Palestina en el Estadio Olímpico Lluís Companys, un encuentro que forma parte de la ventana internacional de noviembre.

El Barcelona continuará preparando su próximo compromiso a medida que regresen los internacionales y a la espera de que Raphinha complete las últimas pruebas para recibir el alta médica definitiva.

