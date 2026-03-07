El caso del riñón trasplante tirado por error se convirtió en uno de los episodios más insólitos ocurridos en un hospital de Estados Unidos. El incidente ocurrió en el Centro Médico de la Universidad de Toledo, en Ohio, y provocó la suspensión temporal del programa de trasplantes de donante vivo.

Todo comenzó cuando un hombre decidió donar uno de sus riñones para salvar la vida de su hermana mayor. Ambos eran compatibles de forma excepcional, con una coincidencia genética completa de seis antígenos, algo poco común en este tipo de procedimientos.

La cirugía para extraer el órgano se realizó sin complicaciones. Sin embargo, poco después ocurrió un error que nadie esperaba.

El órgano apareció entre residuos médicos

Según el reporte del hospital, el riñón trasplante tirado por error fue descartado accidentalmente por una enfermera y terminó entre los desechos médicos del quirófano.

Cuando el personal se dio cuenta de lo sucedido, el órgano fue recuperado de la basura. Los médicos intentaron durante más de dos horas restaurarlo para poder utilizarlo en el trasplante.

A pesar de los esfuerzos, el equipo médico decidió que no era seguro usar el órgano. Existía el riesgo de que el tejido hubiera sufrido daños irreversibles.

Investigación y suspensión del programa

Tras el incidente, el hospital suspendió temporalmente su programa de trasplantes de riñón de donante vivo mientras se realizaba una investigación interna. Dos enfermeras del quirófano fueron apartadas de sus funciones mientras se revisaban los protocolos del procedimiento.

El caso también llamó la atención de organizaciones encargadas del sistema nacional de trasplantes en Estados Unidos.

Una larga espera para la paciente

A pesar de la situación extraordinaria, la paciente no recibió prioridad especial para recibir un nuevo órgano. Las reglas del sistema de trasplantes establecen que todos los pacientes deben seguir el mismo proceso de lista de espera.

El caso del riñón trasplante tirado por error expuso los riesgos que pueden surgir incluso en procedimientos médicos altamente controlados. También abrió un debate sobre los protocolos de manejo de órganos destinados a trasplantes y la necesidad de revisar los sistemas de seguridad en los quirófanos.