La destrucción de Saint-Pierre es una de las tragedias volcánicas más impactantes de la historia moderna. En cuestión de minutos, una ciudad considerada la “París del Caribe” fue prácticamente borrada del mapa, dejando miles de muertos y apenas un puñado de sobrevivientes.

La mañana del 8 de mayo de 1902 parecía relativamente normal en Saint-Pierre, una próspera ciudad ubicada en la isla caribeña de Martinica, entonces colonia francesa. Durante semanas, el monte Pelée había mostrado señales de actividad, incluyendo pequeñas explosiones, caída de ceniza y temblores. Sin embargo, muchos habitantes permanecieron en la ciudad convencidos de que el peligro no era inminente.

Esa confianza resultó fatal.

A las 7:52 de la mañana, el volcán liberó una enorme nube ardiente conocida como flujo piroclástico. Esta mezcla de gases sobrecalentados, ceniza y fragmentos volcánicos descendió por la ladera a velocidades superiores a los 150 kilómetros por hora.

La destrucción de Saint-Pierre ocurrió casi instantáneamente. La temperatura de la nube pudo superar los 500 grados Celsius. Edificios, embarcaciones y personas quedaron expuestos a un calor extremo imposible de sobrevivir.

Las estimaciones indican que cerca de 30.000 personas murieron en apenas unos minutos. La ciudad quedó devastada y gran parte de sus construcciones fueron reducidas a ruinas humeantes.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la tragedia es la historia de Louis-Auguste Cyparis, un prisionero que se encontraba encerrado en una pequeña celda de piedra con escasa ventilación. Aunque sufrió graves quemaduras, logró sobrevivir al desastre gracias a la protección que le brindaron los gruesos muros de su confinamiento.

Durante años se dijo que Cyparis fue el único superviviente de la ciudad, aunque investigaciones posteriores confirmaron que hubo algunos otros sobrevivientes dispersos. Aun así, su historia se convirtió en símbolo de la catástrofe.

La destrucción de Saint-Pierre cambió para siempre la vulcanología. Los científicos estudiaron cuidadosamente el comportamiento del monte Pelée y popularizaron el término “erupción peleana” para describir este tipo de eventos explosivos caracterizados por flujos piroclásticos extremadamente destructivos.

Más de un siglo después, las ruinas de Saint-Pierre siguen siendo un recordatorio de la fuerza de la naturaleza. Lo que una vez fue una de las ciudades más importantes del Caribe desapareció en cuestión de minutos.

La tragedia también dejó una lección que continúa vigente hoy: cuando un volcán muestra señales de advertencia, ignorarlas puede tener consecuencias devastadoras.