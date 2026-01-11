Sancocho colombiano: profundo, robusto y lleno de tradición

El sancocho colombiano es un plato esencial de la cocina del país, presente en reuniones familiares, celebraciones y domingos largos. Es un caldo espeso y fragante que reúne carnes, tubérculos y hierbas aromáticas, cocinados lentamente hasta que cada ingrediente aporta cuerpo y carácter. El resultado es un plato contundente, de sabor redondo y textura generosa, que se sirve humeante y se acompaña con arroz blanco, aguacate y ají. Más que una sopa, el sancocho es una comida completa que invita a sentarse sin prisa.

Ingredientes (6–8 porciones)

Proteína

1 libra de pollo en presas

1 libra de costilla de res o falda

1 libra de costilla o carne de cerdo

Tubérculos y vegetales

2 mazorcas de maíz cortadas en trozos

2 plátanos verdes, pelados y en trozos grandes

2 yucas medianas, peladas y cortadas

2 papas grandes en trozos

1 cebolla larga picada

2 tomates maduros picados

3 dientes de ajo machacados

Condimentos

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de comino

½ cucharadita de achiote o color

Sal y pimienta al gusto

1 manojo de cilantro fresco

1 ramita de cilantro cimarrón o guasca (opcional)

Preparación

1. Inicia el caldo

En una olla grande, coloca la carne de res y de cerdo con abundante agua. Cocina a fuego medio durante 40 minutos, retirando la espuma si es necesario.

2. Añade el pollo y el sofrito

Incorpora el pollo. En una sartén aparte, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla larga y el tomate hasta obtener una base concentrada. Agrega el comino y el achiote. Incorpora este sofrito a la olla.

3. Integra los vegetales

Añade el maíz y los plátanos verdes. Cocina 15 minutos y luego incorpora la yuca y la papa. Ajusta sal y pimienta.

4. Cocina lentamente

Continúa la cocción a fuego medio-bajo hasta que las carnes estén suaves y el caldo haya tomado cuerpo. Agrega el cilantro fresco y, si usas, el cilantro cimarrón o la guasca en los últimos minutos.

5. Sirve

Sirve caliente, con arroz blanco, aguacate y ají al gusto.

Consejos

Cada región tiene su versión; puedes usar solo pollo o solo res si lo prefieres.

El sancocho mejora con el reposo, ya que los sabores se integran aún más.

Corta los tubérculos en piezas grandes para que mantengan su estructura.

El cilantro se añade al final para conservar su aroma.

El sancocho colombiano es amplio en sabor, sustancioso y profundamente arraigado a la tradición, un plato que se comparte y se recuerda.