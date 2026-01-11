Sancocho colombiano: profundo, robusto y lleno de tradición

El sancocho colombiano es un plato esencial de la cocina del país, presente en reuniones familiares, celebraciones y domingos largos. Es un caldo espeso y fragante que reúne carnes, tubérculos y hierbas aromáticas, cocinados lentamente hasta que cada ingrediente aporta cuerpo y carácter. El resultado es un plato contundente, de sabor redondo y textura generosa, que se sirve humeante y se acompaña con arroz blanco, aguacate y ají. Más que una sopa, el sancocho es una comida completa que invita a sentarse sin prisa.
Ingredientes (6–8 porciones)
Proteína
- 1 libra de pollo en presas
- 1 libra de costilla de res o falda
- 1 libra de costilla o carne de cerdo
Tubérculos y vegetales
- 2 mazorcas de maíz cortadas en trozos
- 2 plátanos verdes, pelados y en trozos grandes
- 2 yucas medianas, peladas y cortadas
- 2 papas grandes en trozos
- 1 cebolla larga picada
- 2 tomates maduros picados
- 3 dientes de ajo machacados
Condimentos
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de comino
- ½ cucharadita de achiote o color
- Sal y pimienta al gusto
- 1 manojo de cilantro fresco
- 1 ramita de cilantro cimarrón o guasca (opcional)
Preparación
1. Inicia el caldo
En una olla grande, coloca la carne de res y de cerdo con abundante agua. Cocina a fuego medio durante 40 minutos, retirando la espuma si es necesario.
2. Añade el pollo y el sofrito
Incorpora el pollo. En una sartén aparte, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla larga y el tomate hasta obtener una base concentrada. Agrega el comino y el achiote. Incorpora este sofrito a la olla.
3. Integra los vegetales
Añade el maíz y los plátanos verdes. Cocina 15 minutos y luego incorpora la yuca y la papa. Ajusta sal y pimienta.
4. Cocina lentamente
Continúa la cocción a fuego medio-bajo hasta que las carnes estén suaves y el caldo haya tomado cuerpo. Agrega el cilantro fresco y, si usas, el cilantro cimarrón o la guasca en los últimos minutos.
5. Sirve
Sirve caliente, con arroz blanco, aguacate y ají al gusto.
Consejos
- Cada región tiene su versión; puedes usar solo pollo o solo res si lo prefieres.
- El sancocho mejora con el reposo, ya que los sabores se integran aún más.
- Corta los tubérculos en piezas grandes para que mantengan su estructura.
- El cilantro se añade al final para conservar su aroma.
El sancocho colombiano es amplio en sabor, sustancioso y profundamente arraigado a la tradición, un plato que se comparte y se recuerda.