Sancocho colombiano: profundo, robusto y lleno de tradición

© Anamaria Mejia | Dreamstime.com

El sancocho colombiano es un plato esencial de la cocina del país, presente en reuniones familiares, celebraciones y domingos largos. Es un caldo espeso y fragante que reúne carnes, tubérculos y hierbas aromáticas, cocinados lentamente hasta que cada ingrediente aporta cuerpo y carácter. El resultado es un plato contundente, de sabor redondo y textura generosa, que se sirve humeante y se acompaña con arroz blanco, aguacate y ají. Más que una sopa, el sancocho es una comida completa que invita a sentarse sin prisa.

Ingredientes (6–8 porciones)

Proteína

  • 1 libra de pollo en presas
  • 1 libra de costilla de res o falda
  • 1 libra de costilla o carne de cerdo

Tubérculos y vegetales

  • 2 mazorcas de maíz cortadas en trozos
  • 2 plátanos verdes, pelados y en trozos grandes
  • 2 yucas medianas, peladas y cortadas
  • 2 papas grandes en trozos
  • 1 cebolla larga picada
  • 2 tomates maduros picados
  • 3 dientes de ajo machacados

Condimentos

  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de comino
  • ½ cucharadita de achiote o color
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 manojo de cilantro fresco
  • 1 ramita de cilantro cimarrón o guasca (opcional)

Preparación

1. Inicia el caldo

En una olla grande, coloca la carne de res y de cerdo con abundante agua. Cocina a fuego medio durante 40 minutos, retirando la espuma si es necesario.

2. Añade el pollo y el sofrito

Incorpora el pollo. En una sartén aparte, calienta el aceite y sofríe el ajo, la cebolla larga y el tomate hasta obtener una base concentrada. Agrega el comino y el achiote. Incorpora este sofrito a la olla.

3. Integra los vegetales

Añade el maíz y los plátanos verdes. Cocina 15 minutos y luego incorpora la yuca y la papa. Ajusta sal y pimienta.

4. Cocina lentamente

Continúa la cocción a fuego medio-bajo hasta que las carnes estén suaves y el caldo haya tomado cuerpo. Agrega el cilantro fresco y, si usas, el cilantro cimarrón o la guasca en los últimos minutos.

5. Sirve

Sirve caliente, con arroz blanco, aguacate y ají al gusto.

Consejos

  • Cada región tiene su versión; puedes usar solo pollo o solo res si lo prefieres.
  • El sancocho mejora con el reposo, ya que los sabores se integran aún más.
  • Corta los tubérculos en piezas grandes para que mantengan su estructura.
  • El cilantro se añade al final para conservar su aroma.

El sancocho colombiano es amplio en sabor, sustancioso y profundamente arraigado a la tradición, un plato que se comparte y se recuerda.

