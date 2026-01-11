El síndrome de alergia oral es una reacción alérgica leve pero frecuente que afecta principalmente a personas con alergias estacionales. Se produce cuando el sistema inmunológico confunde ciertas proteínas presentes en alimentos crudos con las del polen al que la persona es alérgica.

Este trastorno también se conoce como síndrome de alergia alimentaria asociada al polen. Aunque puede resultar incómodo, en la mayoría de los casos no es peligroso y sus síntomas suelen desaparecer rápidamente.

Qué ocurre en el cuerpo

El síndrome de alergia oral aparece porque algunas frutas, verduras y frutos secos contienen proteínas muy similares a las del polen. Cuando una persona sensible consume estos alimentos crudos, el sistema inmunológico reacciona como si estuviera frente al alérgeno ambiental.

Las alergias al polen más comúnmente asociadas incluyen el polen de abedul, gramíneas y ambrosía. La reacción no afecta al alimento en sí, sino a la similitud estructural de sus proteínas.

Síntomas más comunes

Los síntomas suelen aparecer pocos minutos después de ingerir el alimento y se limitan a la zona de la boca y la garganta. Entre los más frecuentes se encuentran la picazón o ardor en labios, lengua y paladar, inflamación leve de los labios o sensación de cosquilleo en la garganta.

En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y desaparecen al suspender el consumo del alimento. El síndrome de alergia oral rara vez provoca reacciones graves.

Alimentos que suelen provocar reacción

Los alimentos desencadenantes varían según el tipo de alergia al polen. En personas alérgicas al polen de abedul, suelen causar síntomas las manzanas, peras, zanahorias y almendras. En quienes reaccionan al polen de ambrosía, los melones, el plátano y el calabacín son los más habituales. Las alergias a gramíneas pueden relacionarse con tomates y duraznos.

Un dato clave es que la mayoría de las personas puede consumir estos mismos alimentos cuando están cocidos, ya que el calor modifica las proteínas responsables de la reacción.

Cuándo consultar al médico

Aunque el síndrome de alergia oral suele ser benigno, es importante buscar atención médica si aparecen síntomas fuera de la boca, como dificultad para respirar, urticaria generalizada o mareos. Estos signos pueden indicar una alergia alimentaria más grave.

El síndrome de alergia oral no es una intolerancia ni una moda alimentaria. Es una respuesta inmunológica real, común y generalmente manejable. Reconocerlo permite evitar molestias innecesarias y mantener una alimentación variada sin riesgos.