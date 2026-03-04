Las autoridades estadounidenses suspendieron temporalmente las visitas en un centro de detención para migrantes en El Paso, Texas. La decisión se tomó después de detectar al menos 14 casos de sarampión centro migrantes Texas.

El complejo afectado es Camp East Montana. Se trata de un centro formado por grandes carpas con capacidad para unos 5.000 detenidos.

Según informó la congresista demócrata Verónica Escobar, las visitas permanecerán prohibidas hasta mediados de marzo.

Sarampión centro migrantes Texas obliga a aislar detenidos

Al menos 112 migrantes se encuentran actualmente aislados dentro del centro. La medida busca contener el brote de sarampión centro migrantes Texas, una de las enfermedades más contagiosas.

Escobar también criticó las medidas de prevención dentro del complejo. Durante visitas anteriores, dijo haber observado que algunos trabajadores no utilizaban tapabocas ni otras protecciones para evitar contagios.

Además, la legisladora denunció problemas en la atención médica del centro.

Según Escobar, los servicios sanitarios a menudo ignoran “problemas médicos graves”. En algunos casos, añadió, la atención es inexistente incluso en situaciones urgentes.

Crecen críticas a centros de detención migratoria

El brote de sarampión centro migrantes Texas ocurre en medio de crecientes críticas sobre las condiciones de los centros de detención para migrantes en Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas han denunciado durante meses las condiciones en instalaciones similares, especialmente en Texas.

Este no es el primer incidente sanitario en Camp East Montana este año.

A principios de mes, al menos dos personas fueron diagnosticadas con tuberculosis en el mismo centro.

Muertes bajo custodia y cifras récord de detenciones

Tres personas han fallecido dentro del complejo en lo que va del año. Según versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses, una murió por suicidio, otra por una falla renal y una tercera tras un enfrentamiento con personal del centro que fue clasificado como “homicidio”.

Mientras tanto, las detenciones migratorias en Estados Unidos alcanzaron niveles récord bajo la actual Administración republicana de Donald Trump.

En enero había más de 73.000 migrantes detenidos. Se trata de la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a CBS News.

Además, el año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas. Más de 30 detenidos murieron mientras estaban bajo control de ICE.

El brote de sarampión centro migrantes Texas ha intensificado el debate sobre las condiciones sanitarias y de salud dentro de estos centros de detención.