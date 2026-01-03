Egipto dio esta semana un paso clave en uno de sus proyectos arqueológicos más ambiciosos. La primera tabla del segundo barco solar del faraón Keops fue trasladada el martes 23 de diciembre al Gran Museo Egipcio (GEM), marcando el inicio de la fase final previa a la exhibición completa de la embarcación, prevista dentro de cuatro años.

El traslado fue presenciado por medios internacionales durante una visita organizada al área de las barcas solares del museo. El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, calificó la operación como “uno de los proyectos de restauración más importantes del siglo XXI”, no solo para Egipto sino para la humanidad.

La pieza de madera, con más de 4.500 años de antigüedad, fue trasladada desde el área de restauración del propio museo hasta la sala de exposición, donde ya se encuentra ensamblado el primer barco solar de Keops. Por ahora, del segundo navío solo se exhibe el armazón que reproduce su forma original y esta primera tabla recién instalada.

La maniobra se realizó con extrema precisión. Los operarios utilizaron una grúa para elevar la pieza y fijarla al armazón ante la expectación de visitantes y periodistas, culminando con éxito una operación delicada debido al estado y valor histórico del material.

El proyecto, iniciado en 2021, es fruto de la cooperación entre Egipto y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Según explicó Fathy, antes del traslado se llevó a cabo una compleja fase de restauración que incluyó el escaneo tridimensional de las cerca de 1.700 piezas del barco. Este proceso permitió diseñar el armazón exacto en el que se ensamblarán los restos originales.

Aunque el traslado marca un hito, el ministro aclaró que las labores de conservación continuarán incluso después de que todas las piezas estén instaladas, con intervenciones puntuales para garantizar su preservación a largo plazo.

La segunda barca solar de Keops fue descubierta en 1985 en el complejo funerario de Guiza, enterrada junto a la Gran Pirámide, al igual que la primera, hallada en 1954. Sin embargo, su extracción no comenzó hasta 2012. Ambas embarcaciones cumplían una función ritual: transportar al faraón hacia el más allá.

Keops, segundo faraón de la IV dinastía, gobernó Egipto entre los años 2609 y 2584 a.C. y ordenó la construcción de la Gran Pirámide, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo.

Con la reciente inauguración del Gran Museo Egipcio, Fathy expresó su confianza en que el turismo en el país crecerá alrededor de un 7 % en 2026, siempre que el contexto internacional no afecte negativamente. Recordó que el día de la apertura el museo recibió unas 27.000 personas, una cifra que supera la experiencia ideal del visitante.

Actualmente, el GEM recibe una media de 15.000 visitantes diarios, por lo que las autoridades trabajan en mejorar la gestión de multitudes dentro del complejo. El ministro adelantó además que el país prepara otro gran proyecto cultural, aunque evitó dar detalles.