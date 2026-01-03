El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo con éxito una operación militar a gran escala que terminó con la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a su esposa, Cilia Flores. La captura de Nicolás Maduro fue confirmada por Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, donde además indicó que ofrecerá más detalles hoy en una rueda de prensa programada desde Mar-a-Lago.

La información difundida por la Casa Blanca llega pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares sobre Caracas y otras zonas del país. Según allegados consultados, la operación involucró un despliegue importante de helicópteros Chinook y unidades de fuerzas especiales Delta Force para asegurar la detención de Maduro.

Trump aseguró que la acción se realizó en coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses y que responde a una planificación que abarcó varios meses. La captura de Nicolás Maduro, dijo el mandatario, fue el resultado de meses de preparación y de incrementos en la presencia militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas.

Aunque no se han confirmado de forma independiente los detalles operativos, fuentes de medios internacionales describen un operativo nocturno en Caracas que buscaba neutralizar a los altos mandos del gobierno venezolano y extraerlos del territorio. La Casa Blanca también señaló que la operación se ordenó después de que Maduro desestimara repetidas peticiones de Washington para que abandonara el poder de manera pacífica.

En una breve declaración a The New York Times desde Mar-a-Lago, Trump calificó el operativo como “brillante” y resaltó el esfuerzo de los militares involucrados. “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, dijo, en referencia al trabajo que habría culminado con la captura de Nicolás Maduro y su traslado fuera de Venezuela.

Durante la rueda de prensa programada para más tarde, Trump prometió aclarar si informó al Congreso antes de ejecutar la operación. Esa es una cuestión clave, dado que la Constitución de Estados Unidos otorga al Legislativo la autoridad para declarar la guerra. Hasta ahora las reacciones internacionales y venezolanas se han limitado a reportes iniciales, y no hay confirmación oficial desde Caracas sobre la situación actual del presidente venezolano y de su entorno.