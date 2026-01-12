Menu
Fotografía cedida por la Presidencia de México, de su mandataria Claudia Sheinbaum (c) acompañada por el del titular de la Secretaría se Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch (i), el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente (2-d) y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco (d), durante una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). Sheinbaum informó que sostuvo una muy buena conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron tema como el "respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones", en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México. EFE/Presidencia de México/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que sostuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas clave de la agenda bilateral como el respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló la mandataria en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Sheinbaum acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece junto al canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese contexto, subrayó que la “colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

La conversación se produce en un momento especialmente sensible de la relación entre ambos países, marcada por las tensiones derivadas de las declaraciones recientes de Trump sobre posibles ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en México, así como por los desafíos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al tráfico de drogas.

El diálogo también ocurre pocos días después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, un antecedente que ha generado inquietud en la región y ha elevado la atención sobre la política exterior estadounidense.

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en la cooperación, pero sin subordinación, defendiendo de manera firme la soberanía nacional. Por su parte, Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, en especial el fentanilo.

La presidenta mexicana no ofreció detalles sobre acuerdos concretos derivados de la llamada, aunque se espera que amplíe la información en su próxima conferencia matutina.

El Especialito

