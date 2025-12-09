El sticky toffee pudding es uno de esos postres británicos que se roban el show sin esfuerzo. Es un bizcocho húmedo y esponjoso, hecho con dátiles que se derriten dentro de la masa y le dan ese dulzor profundo tan característico. Se sirve caliente y bañado en una salsa de caramelo cremosa que lo vuelve totalmente irresistible.

Es perfecto para la temporada, para una cena especial o simplemente para antojos de algo cálido y reconfortante. Este postre tiene una textura suave, un sabor intenso y es sorprendentemente fácil de preparar.

Ingredientes (8 porciones)

Para el bizcocho

1 ½ tazas de dátiles picados

1 taza de agua caliente

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 ¼ tazas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

½ taza de mantequilla a temperatura ambiente

¾ taza de azúcar morena

2 huevos

1 cucharadita de vainilla

Para la salsa de caramelo

1 taza de azúcar morena

½ taza de mantequilla

1 taza de crema espesa (heavy cream)

1 pizca de sal

1 cucharadita de vainilla

Preparación

1. Prepara los dátiles

Coloca los dátiles en un bol. Vierte el agua caliente encima y añade el bicarbonato. Deja reposar 10 minutos y luego aplástalos ligeramente.

2. Haz la masa

Bate la mantequilla con el azúcar morena hasta que esté cremosa. Añade los huevos uno por uno, luego la vainilla. Incorpora la harina, polvo de hornear y sal. Añade los dátiles con su líquido y mezcla hasta integrar.

3. Hornea

Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C. Vierte la mezcla en un molde engrasado. Hornea 30–35 minutos hasta que el centro esté firme.

4. Prepara la salsa de caramelo

En una olla, derrite la mantequilla. Añade el azúcar morena y mezcla. Incorpora la crema, la vainilla y la pizca de sal. Cocina a fuego medio, mezclando, hasta que espese (6–8 minutos).

5. Servir

Corta el bizcocho tibio, báñalo con abundante salsa de caramelo y sirve con helado de vainilla si quieres algo aún más indulgente.

Consejos

Los dátiles son clave: aportan humedad y ese sabor profundo característico del postre.

El pudding se puede recalentar en microondas y sigue quedando perfecto.

La salsa también sirve como topping para panqués, brownies o waffles.

El sticky toffee pudding con salsa de caramelo es dulce, suave y completamente adictivo.