El sticky toffee pudding es uno de esos postres británicos que se roban el show sin esfuerzo. Es un bizcocho húmedo y esponjoso, hecho con dátiles que se derriten dentro de la masa y le dan ese dulzor profundo tan característico. Se sirve caliente y bañado en una salsa de caramelo cremosa que lo vuelve totalmente irresistible.
Es perfecto para la temporada, para una cena especial o simplemente para antojos de algo cálido y reconfortante. Este postre tiene una textura suave, un sabor intenso y es sorprendentemente fácil de preparar.
Ingredientes (8 porciones)
Para el bizcocho
- 1 ½ tazas de dátiles picados
- 1 taza de agua caliente
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 ¼ tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de sal
- ½ taza de mantequilla a temperatura ambiente
- ¾ taza de azúcar morena
- 2 huevos
- 1 cucharadita de vainilla
Para la salsa de caramelo
- 1 taza de azúcar morena
- ½ taza de mantequilla
- 1 taza de crema espesa (heavy cream)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de vainilla
Preparación
1. Prepara los dátiles
- Coloca los dátiles en un bol.
- Vierte el agua caliente encima y añade el bicarbonato.
- Deja reposar 10 minutos y luego aplástalos ligeramente.
2. Haz la masa
- Bate la mantequilla con el azúcar morena hasta que esté cremosa.
- Añade los huevos uno por uno, luego la vainilla.
- Incorpora la harina, polvo de hornear y sal.
- Añade los dátiles con su líquido y mezcla hasta integrar.
3. Hornea
- Precalienta el horno a 350 °F / 180 °C.
- Vierte la mezcla en un molde engrasado.
- Hornea 30–35 minutos hasta que el centro esté firme.
4. Prepara la salsa de caramelo
- En una olla, derrite la mantequilla.
- Añade el azúcar morena y mezcla.
- Incorpora la crema, la vainilla y la pizca de sal.
- Cocina a fuego medio, mezclando, hasta que espese (6–8 minutos).
5. Servir
Corta el bizcocho tibio, báñalo con abundante salsa de caramelo y sirve con helado de vainilla si quieres algo aún más indulgente.
Consejos
- Los dátiles son clave: aportan humedad y ese sabor profundo característico del postre.
- El pudding se puede recalentar en microondas y sigue quedando perfecto.
- La salsa también sirve como topping para panqués, brownies o waffles.
El sticky toffee pudding con salsa de caramelo es dulce, suave y completamente adictivo.