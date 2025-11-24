La quinta temporada de Stranger Things ya tiene su tercer y último avance oficial, un adelanto cargado de acción que anticipa el cierre definitivo de la historia que convirtió a Hawkins en un fenómeno mundial. El nuevo tráiler muestra a la pandilla protagonista reuniéndose una vez más para enfrentar la amenaza más peligrosa que ha surgido del Otro Lado, llevando la tensión al punto más alto de la serie.

La exitosa producción de ciencia ficción se estrenará el 26 de noviembre y marcará el final de una era para Netflix. Con un reparto encabezado por Winona Ryder, David Harbour y Millie Bobby Brown, la serie se mantiene fiel a su esencia ochentera, donde el misterio, la nostalgia y la aventura se combinan alrededor de un grupo de adolescentes que ha sido capaz de desafiar incluso dimensiones paralelas.

La quinta temporada de Stranger Things retoma la historia en otoño de 1987, con Hawkins en cuarentena militar y convertido prácticamente en un campo de batalla. El pueblo está fracturado por nuevas Grietas interdimensionales que conectan directamente con el Otro Lado, mientras Vecna se fortalece como una amenaza inminente. En el avance, la pandilla se reorganiza pese a las pérdidas, temores y distancias, decidida a encontrar y eliminar a esta criatura que ha provocado caos desde la temporada anterior.

El Gobierno aumenta la presión en su búsqueda de Once, desaparecida tras los eventos de la última entrega, mientras que los habitantes de Hawkins enfrentan la idea de que su lucha podría ser la última. El tráiler deja ver un tono más oscuro, con escenas de combate, tensos enfrentamientos y la promesa de que el destino del mundo depende nuevamente de este grupo de héroes locales.

La temporada final estará dividida en tres partes. La primera, con cuatro capítulos, debutará el 26 de noviembre. La segunda parte llegará el 25 de diciembre con tres episodios y el desenlace se publicará el último día del año.

Stranger Things se despide con una narrativa más madura, mayor apuesta visual y un cierre que, según muestran las primeras imágenes, será tan épico como devastador para la pandilla que ha acompañado a los espectadores durante casi una década.