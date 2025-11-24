Todos los vuelos Madrid Caracas suspendidos para este lunes quedaron paralizados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea de Estados Unidos, que pidió a las aerolíneas extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe debido a una “situación potencialmente peligrosa”.

A primera hora de la mañana, Iberia confirmó la suspensión de sus operaciones entre Madrid y Caracas, decisión que también adoptaron TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL y Latam. En consecuencia, los vuelos Madrid Caracas suspendidos afectan ya a prácticamente toda la programación prevista.

Aena informó que solo dos vuelos están llegando con normalidad: uno operado por Plus Ultra que despegó ayer desde Caracas, y otro de Air Europa que tiene prevista su llegada a las 12:20. Sin embargo, la salida de hoy de Estelar, aerolínea venezolana, fue cancelada.

Iberia, que mantiene cinco frecuencias semanales entre ambas capitales, suspendió su primer servicio del lunes y mantiene en revisión el resto de operaciones. Air Europa, cuyo próximo vuelo a Caracas está previsto para el martes 25, aún no ha tomado una decisión final, aunque fuentes de la aerolínea aseguran que están “monitorizando la situación”.

La alerta estadounidense coincide con el despliegue militar ordenado por el Gobierno del presidente Donald Trump, que desde septiembre mantiene buques y aeronaves en aguas del Caribe próximas a Venezuela bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Parte de ese operativo incluye la destrucción de lanchas presuntamente utilizadas por organizaciones criminales, ataques que se han extendido también al Pacífico y que han dejado más de 80 muertos.

La advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) detalla que las aeronaves comerciales podrían enfrentar riesgos durante el sobrevuelo, aproximación, despegue o incluso en tierra dentro de la región controlada por el centro de información de vuelo de Maiquetía. Esa advertencia aumentó la preocupación de las aerolíneas, que ahora priorizan la seguridad de tripulaciones y pasajeros.

Con los vuelos Madrid Caracas suspendidos de forma generalizada, miles de pasajeros entre España y Venezuela tendrán que reorganizar sus planes de viaje a la espera de nuevas instrucciones de las compañías y de una eventual actualización de la alerta aérea.