Thalía será anfitriona de Premio Lo Nuestro 2026 en Miami

La cantante mexicana Thalía será una de las anfitrionas de Premio Lo Nuestro 2026, la gala que reconocerá lo mejor de la música latina y que se celebrará el próximo 19 de febrero en Miami, según informó TelevisaUnivision en un comunicado difundido este miércoles.

Thalía compartirá la conducción del evento con la filántropa y modelo Nadia Ferreira, ganadora de Miss Paraguay 2021, y con la dominicana Clarissa Molina, modelo y actriz que ha sido reconocida con un premio Emmy. La cadena destacó que el trío de anfitrionas aportará una combinación de experiencia, carisma y proyección internacional a una de las ceremonias más importantes de la música latina.

Además de su papel como presentadora, Thalía llega a Premio Lo Nuestro 2026 con presencia en las nominaciones. La artista mexicana compite en dos categorías: Mejor Combinación Femenina y Colaboración de Música Mexicana del Año, lo que refuerza su vínculo tanto artístico como simbólico con la gala.

La ceremonia se transmitirá en directo desde el Kaseya Center de Miami a partir de las 19:00 horas del este de Estados Unidos. El evento reconocerá lo más destacado de la música latina en un total de 44 categorías, que abarcan diversos géneros y estilos que reflejan la diversidad actual del panorama musical.

Este año, la lista de nominados está encabezada por los puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, así como por el cantante mexicano Carín León, todos con diez nominaciones cada uno. Les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G, que acumulan ocho menciones, en una edición marcada por cifras récord.

TelevisaUnivision recordó que los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos hasta el próximo 26 de enero. La compañía también adelantó que en las semanas previas al evento se anunciarán más artistas participantes, presentaciones especiales y otros detalles de la gala.

Según la organización, Premio Lo Nuestro 2026 llega en un momento en el que la música latina vive una expansión y un reconocimiento global sin precedentes, algo que se refleja tanto en la diversidad de géneros nominados como en el alcance internacional de los artistas que forman parte de esta edición.