La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría visitar próximamente Washington luego de la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro, en un gesto que refleja un aflojamiento en las relaciones entre Caracas y Washington tras meses de tensiones.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Rodríguez tiene previsto viajar a Estados Unidos, aunque no se han detallado ni las fechas ni la agenda concreta de la líder chavista. La posible visita se produce en un contexto de conversaciones y contactos diplomáticos más frecuentes entre las autoridades venezolanas y la administración estadounidense, tras la operación militar que resultó en la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos.

Desde que asumió la presidencia encargada de Venezuela tras la ausencia de Maduro, Rodríguez ha mostrado apertura a entablar un diálogo con Washington, al tiempo que ha condenado la operación militar estadounidense en Caracas, describiéndola como violatoria de la soberanía venezolana. En medio de esos mensajes, ha hablado de construir una relación basada en la cooperación y el respeto mutuo, pese a las profundas diferencias políticas entre ambas naciones.

La Casa Blanca, por su parte, ha destacado que la administración interina venezolana ha cumplido con varias de las demandas planteadas por Estados Unidos tras la captura de Maduro, incluida la liberación de presos políticos, y ha señalado que existen contactos constantes entre el equipo de Rodríguez y altos funcionarios estadounidenses.

Este posible viaje sería parte de un replanteamiento diplomático en medio de una situación política volátil en Venezuela y abriría la puerta a una mayor interacción directa entre Rodríguez y autoridades de Washington, aunque aún no se ha confirmado oficialmente el itinerario ni los temas que se abordarían en caso de que la visita se concrete.