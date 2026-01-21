Carlos Beltrán entra al Salón de la Fama de las Grandes Ligas

Carlos Beltrán fue elegido este martes para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, convirtiéndose en el sexto jugador puertorriqueño en alcanzar la inmortalidad en Cooperstown. El exjardinero, de 48 años, cerró una carrera de 20 temporadas marcada por la consistencia, el poder desde ambos lados del plato y un impacto sostenido entre los bateadores ambidiestros más destacados en la historia del béisbol.

Beltrán obtuvo el 84,2 % de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, superando con holgura el umbral necesario para la exaltación. Con esta elección, se une a una lista histórica de figuras boricuas integrada por Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

Tras conocerse la noticia, el exjugador expresó su emoción en redes sociales, donde recordó el esfuerzo y las dudas que marcaron su trayectoria profesional. Beltrán señaló que el reconocimiento representa no solo un logro personal, sino también un homenaje a su familia, amigos y fanáticos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Desde Puerto Rico, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Daniel Quiles, destacó que la exaltación de Carlos Beltrán al Salón de la Fama reconoce una carrera construida con excelencia y disciplina, y subrayó que el logro llena de orgullo a todo el país y refuerza la huella histórica del béisbol puertorriqueño.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, también celebró la elección y resaltó el impacto del exbeisbolista como referente deportivo. En su mensaje, destacó que Beltrán representa lo mejor del talento puertorriqueño y una fuente de inspiración para nuevas generaciones dentro y fuera del terreno de juego.

Carlos Beltrán compartirá la ceremonia de exaltación con el curazoleño Andruw Jones, quien obtuvo el 78,4 % de los votos, y con el estadounidense Jeff Kent. El acto oficial se celebrará el próximo 26 de julio en Cooperstown, Nueva York, donde el exjugador será oficialmente inmortalizado en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

La elección de Carlos Beltrán Salón de la Fama consolida su legado como uno de los peloteros más completos de su generación y reafirma la profunda contribución de Puerto Rico al béisbol mundial.