Tori Spelling sufre accidente en California junto a siete menores

La actriz Tori Spelling resultó involucrada en un accidente de tráfico en el sur de California mientras viajaba con siete menores. El incidente ocurrió el jueves por la tarde en la ciudad de Temecula, y todos los ocupantes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Según confirmó su portavoz a medios estadounidenses, la intérprete de ‘Beverly Hills, 90210’ conducía el vehículo en el momento del choque. En el automóvil viajaban cuatro de sus hijos y tres amigos de los menores.

El accidente de Tori Spelling en California

De acuerdo con la información disponible, otro conductor habría impactado el vehículo de Spelling tras pasar un semáforo en rojo a alta velocidad. Las autoridades acudieron al lugar y encontraron ambos vehículos con daños visibles.

El Departamento del Alguacil del condado de Riverside informó que todos los ocupantes fueron atendidos por equipos de emergencia y trasladados a centros médicos cercanos.

Lesiones y atención médica

La actriz y los menores presentaron lesiones de diversa consideración. Entre ellas, se reportaron cortes, moretones, contusiones y algunas conmociones cerebrales.

A pesar de lo ocurrido, no se han reportado heridas de gravedad. Sin embargo, los servicios médicos optaron por trasladar a todos los involucrados para una evaluación completa.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el otro conductor implicado.

Tori Spelling, de 52 años, es madre de cinco hijos fruto de su relación con el actor Dean McDermott. No se ha confirmado cuáles de ellos viajaban en el vehículo en el momento del incidente.

El caso sigue abierto mientras las autoridades analizan lo ocurrido y determinan posibles responsabilidades.