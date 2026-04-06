La serie brasileña Netflix ‘Emergência Radioativa’ se ha convertido en la producción de habla no inglesa más vista de la plataforma, consolidando el crecimiento del contenido brasileño a nivel global. Con más de 10,8 millones de visualizaciones en una semana, la producción ha captado la atención de audiencias en decenas de países.

El director Fernando Coimbra considera que este éxito refleja un interés creciente por las historias que se producen en Brasil. En declaraciones a Variety, destacó que el alcance internacional ha superado sus expectativas.

Serie brasileña Netflix revive un desastre real

La serie recrea el accidente nuclear ocurrido en Goiânia en 1987, considerado uno de los más graves fuera de centrales nucleares. El incidente comenzó cuando dos hombres abrieron una máquina de radioterapia abandonada.

Dentro encontraron un polvo azul brillante que compartieron sin saber que se trataba de cloruro de cesio, una sustancia altamente radiactiva. Este hecho desató una crisis sanitaria y social que marcó al país.

La producción, compuesta por cinco episodios, se centra en las consecuencias humanas del desastre y en la respuesta de científicos, médicos y autoridades.

Un enfoque alejado del sensacionalismo

Fernando Coimbra apostó por una narrativa más cercana a la realidad. Según explicó, trabajó con los actores para lograr interpretaciones naturales, apoyadas en la improvisación.

El objetivo era construir una historia creíble, con personajes que reflejaran la complejidad del momento. Este enfoque permitió dar mayor profundidad a los distintos puntos de vista presentes en la serie.

Impacto internacional del contenido brasileño

La serie no solo lideró el ranking global de producciones no angloparlantes, sino que también entró en el top 10 en más de 55 países. Este desempeño refuerza la presencia del audiovisual brasileño en el mercado internacional.

El éxito llega tras el reconocimiento de otras producciones recientes, como ‘Ainda Estou Aqui’ y ‘O Agente Secreto’, que también han llevado historias brasileñas a un público global.

Un momento clave para la industria

Coimbra señaló que el impacto inmediato que permite Netflix ha sido determinante. A diferencia del cine tradicional, donde el reconocimiento es gradual, el streaming ofrece una visibilidad instantánea.

El director considera que este momento refleja años de trabajo en la industria brasileña. Además, cree que las historias del pasado, como la de Goiânia, siguen teniendo relevancia en el presente.

El crecimiento del interés internacional por estas producciones confirma que el cine y las series brasileñas han alcanzado una nueva etapa, con mayor proyección y reconocimiento global.