El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruirá a varias agencias federales a identificar y liberar archivos sobre OVNIs, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Según explicó en su cuenta de Truth Social, la medida busca recopilar y hacer públicos documentos relacionados con asuntos que calificó como “altamente complejos” y de gran interés.

Además, señaló que la acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras entidades del Gobierno federal. El objetivo, indicó, es transparentar información que durante décadas ha generado especulación.

Reacción a declaraciones de Obama

El anuncio se produce después de que el expresidente Barack Obama participara en un pódcast y respondiera preguntas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó que “son reales”, aunque aclaró que él no los ha visto. También señaló que no existen instalaciones secretas subterráneas, salvo que hubiera una conspiración de gran escala que incluso ocultara información al presidente.

En respuesta, Trump criticó esas declaraciones. A bordo del Air Force One, aseguró que Obama había revelado información clasificada y calificó sus palabras como “un grave error”.

Transparencia y especulación pública

Al mismo tiempo, Trump reconoció que no sabe si los extraterrestres existen. Sin embargo, defendió la necesidad de hacer públicos los archivos gubernamentales sobre estos temas.

Posteriormente, Obama precisó en Instagram que durante su presidencia no vio pruebas de contacto con vida extraterrestre. No obstante, añadió que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Estas declaraciones reactivaron el debate sobre la transparencia del Gobierno en asuntos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

Antecedentes históricos

El interés público por estos temas no es nuevo. En 2013, por ejemplo, la CIA desclasificó documentos que confirmaron la existencia del Área 51.

Esa base fue creada en la década de 1950 por orden del presidente Dwight Eisenhower para realizar pruebas del avión espía U-2.

Ahora, con el anuncio de Trump, el debate sobre los archivos sobre OVNIs vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública.