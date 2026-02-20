La avalancha en California que ocurrió el martes en la zona de Sierra Nevada ha dejado al menos ocho esquiadores muertos. Sin embargo, las autoridades no han podido recuperar los cuerpos debido a las severas condiciones climáticas que continúan afectando el área.

El Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó que las labores de rescate siguen suspendidas. Además, continúa la búsqueda de un noveno esquiador desaparecido, quien se presume también falleció.

Condiciones extremas en la zona

El grupo estaba compuesto por 11 esquiadores y cuatro guías. Regresaban de una travesía de tres días cuando fueron sorprendidos por la avalancha. La tormenta invernal dejó hasta dos metros de nieve y vientos de casi 96 kilómetros por hora.

De hecho, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta desde el domingo. En ese aviso se advertía sobre “condiciones de avalancha muy peligrosas” en áreas rurales, incluida la región cercana al Lago Tahoe.

A pesar de la advertencia, el grupo continuó su recorrido. Como resultado, quedaron atrapados por la nieve. Seis personas lograron ser rescatadas con vida.

Uno de los incidentes más mortales

La avalancha fue reportada alrededor del mediodía del martes en Castle Peak, una zona turística cerca del Lago Tahoe. Según las autoridades, este es uno de los episodios más mortales relacionados con avalanchas en Estados Unidos en las últimas décadas.

Mientras tanto, la investigación se centra en determinar por qué el grupo decidió seguir adelante pese a la alerta emitida dos días antes de la tragedia.

Asimismo, las autoridades han reconocido que el mal clima ha complicado seriamente las operaciones. Las tormentas no han cesado desde el domingo, lo que impide el acceso seguro al área afectada.

Por ahora, los equipos de emergencia esperan una mejora en las condiciones meteorológicas para reanudar la recuperación de los cuerpos y concluir la misión de búsqueda.