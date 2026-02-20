Menu
Home/Recetas/Blondies de mantequilla avellanada con chocolate y sal marina

Blondies de mantequilla avellanada con chocolate y sal marina

Facebook
Twitter
Pinterest
© Candice593 | Dreamstime.com

Primero huele a mantequilla tostándose. Ese aroma ligeramente avellanado, profundo, casi caramelizado, cambia por completo la base de estos blondies de mantequilla avellanada. No son brownies sin cacao. Son otra cosa. Más cálidos, más densos, con un centro suave y bordes firmes que se quiebran al cortar.

Aquí no buscamos ligereza. Buscamos textura. Un interior masticable, chocolate que se derrite en puntos irregulares y una pizca de sal que interrumpe el dulzor justo cuando empieza a subir demasiado.

Ingredientes

  • 170 g de mantequilla
  • 1 1/4 taza de azúcar morena
  • 1/4 taza de azúcar blanca
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de trozos de chocolate semiamargo
  • Sal marina en escamas

Preparación

  1. Derrite la mantequilla en una sartén a fuego medio y deja que continúe cocinándose hasta que tome un tono dorado y desprenda aroma a nuez. Retira del fuego y deja enfriar ligeramente.
  2. Mezcla la mantequilla dorada con los azúcares hasta integrar.
  3. Añade los huevos uno a uno y luego la vainilla.
  4. Incorpora la harina y la sal sin mezclar en exceso.
  5. Agrega los trozos de chocolate y mezcla suavemente.
  6. Extiende la masa en un molde cuadrado forrado con papel para hornear.
  7. Espolvorea sal marina en la superficie.
  8. Hornea a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro aún ligeramente húmedo.
  9. Deja enfriar completamente antes de cortar.

Consejos útiles

  • No sobrehornees. El centro debe parecer apenas listo. Termina de asentarse al enfriar.
  • La mantequilla debe estar dorada, no quemada. Si huele amargo, empieza de nuevo.
  • Usa chocolate en trozos grandes para lograr bolsas fundidas.
  • Para cortes limpios, refrigera 30 minutos antes de porcionar.

Estos blondies se sirven en cuadrados imperfectos, con la sal aún visible en la superficie. No necesitan glaseado ni decoración. Se sostienen solos, con esa mezcla de dulzor profundo y textura firme que invita a repetir sin pensarlo demasiado.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Tallarines saltados, wok caliente y el pulso vibrante de la cocina peruana
February 19, 7:01 AM
By
Recetas
Cheesecake con guayaba, cremosidad clásica y fruta que aporta carácter
February 18, 7:00 AM
By
Recetas
Chicken Marsala, vino profundo y salsa brillante en una sola sartén
February 17, 7:00 AM
By
Recetas
Pão de queijo, panecillos brasileños de queso con centro elástico
February 16, 7:00 AM
By
Recetas
Profiteroles con salsa de chocolate, bocados ligeros con final intenso
February 15, 7:00 AM
By
Recetas
Marry Me Chicken para San Valentín, pollo cremoso que conquista sin exagerar
February 14, 7:00 AM
By
Recetas
Red Velvet Cake, capas rojas, miga suave y glaseado que equilibra
February 13, 7:00 AM
By
Recetas
Sopa de huevo china, hilos suaves en caldo claro y caliente
February 12, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *