Farándula/Rosalía protagoniza nueva campaña de perfumes de Calvin Klein

Rosalía Calvin Klein vuelven a unirse en una nueva campaña publicitaria. Esta vez, la cantante española es la imagen de Euphoria, la nueva línea de perfumes de la marca estadounidense.

La campaña utiliza como banda sonora la canción Dios es un stalker, incluida en su más reciente disco. Además, la artista fue fotografiada por Carlijn Jacobs, reconocida por su estilo visual contemporáneo.

No es la primera colaboración entre ambas partes. El año pasado, Rosalía también fue imagen de la línea de ropa interior de la firma.

Una entrevista íntima

Como parte del lanzamiento, Calvin Klein publicó un video en el que la cantante responde preguntas sobre su vida y su carrera.

Por ejemplo, recordó el momento en que decidió que quería ser artista. Según explicó, tenía nueve años cuando vio a mujeres actuar en televisión y pensó que ella también podía hacerlo.

Asimismo, habló sobre su experiencia en el escenario. “Cuando estoy sobre un escenario es cuando me siento más libre”, afirmó. En ese espacio, dijo, no existen códigos ni reglas estrictas.

Entre la llama y la científica

Rosalía, que iniciará en marzo la gira de su disco Lux, describió cómo vive sus procesos creativos. Sobre el escenario, aseguró sentirse “como una llama”. En cambio, en el estudio se define “como una científica”.

Además, destacó que disfruta cambiar de registro en cada proyecto. De hecho, afirmó que busca situaciones que le permitan aprender algo nuevo.

Durante la entrevista también hubo espacio para el humor. Cuando le preguntaron quién se emocionaría más al verla en la campaña, respondió entre risas: “Mi ex. No estoy diciendo qué ex, solo mi ex”.

Con esta colaboración, Rosalía refuerza su presencia en el mundo de la moda y la belleza, mientras continúa expandiendo su carrera musical a nivel internacional.

El Especialito

El Especialito

