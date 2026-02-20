Bad Bunny fue el gran protagonista de Premio Lo Nuestro 2026. El artista puertorriqueño se convirtió en el máximo ganador de la noche con seis galardones, en una ceremonia marcada por homenajes, estrenos y fuertes mensajes en defensa de la comunidad latina en Estados Unidos.

Entre sus reconocimientos destacaron Artista del Año, Canción del Año por DTMF y Álbum del Año por Debí tirar más fotos. La gala combinó actuaciones inéditas y colaboraciones especiales que mantuvieron el ritmo durante toda la velada.

Carín León y los artistas más premiados

En segundo lugar quedó el mexicano Carín León, quien obtuvo cinco premios. Entre ellos sobresalieron Colaboración del Año Crossover por Lost in Translation, junto a Kacey Musgraves, y Canción del Año Pop Rock por Vivir sin aire, con Maná.

Por su parte, Karol G y Maluma recibieron tres premios cada uno. Karol G ganó como Artista Femenina del Año Urbano y Canción del Año por Latina Foreva. Además, sumó Colaboración del Año Urbano por +57.

Blessd, uno de los artistas del proyecto, aseguró que el reconocimiento representa el valor de la autenticidad en la música.

Mensajes en defensa de los inmigrantes

Más allá de los premios, la situación migratoria en Estados Unidos fue un tema constante durante la gala.

Romeo Santos aprovechó el escenario para rechazar cualquier acción que perjudique a la comunidad latina. Asimismo, Majo Aguilar dedicó sus premios a las mujeres de la música mexicana y a los migrantes.

Juanes, quien recibió el premio a la trayectoria, apareció con una camiseta que decía “Se habla español”. Según explicó, era su forma de reafirmar el valor de la comunidad latina en el país.

Homenajes y reconocimientos especiales

La ceremonia también rindió tributo a figuras clave de la industria.

Arcángel fue reconocido como Ícono Urbano. Los Bukis recibieron el premio Legado Musical. Además, el productor Manolo Díaz obtuvo el galardón Visionario.

La española Paloma San Basilio fue distinguida con el Premio a la Excelencia. En su discurso, destacó la riqueza cultural y el mestizaje que caracteriza al mundo hispano.

Una noche de estrenos y colaboraciones

La gala abrió con Marc Anthony, quien presentó en televisión Como en el idilio y compartió escenario con Nathy Peluso.

Posteriormente, se sucedieron actuaciones destacadas. Cristian Castro y Matisse interpretaron Conmigo sin ti. Kany García y Maluma cantaron 1+1. Carlos Vives llevó al escenario Te dedico.

Además, hubo cruces generacionales y mezclas de estilos. Romeo Santos y Prince Royce unieron fuerzas en una combinación de éxitos. Sebastián Yatra presentó estrenos junto a Gente de Zona y Silvestre Dangond.

El cierre estuvo a cargo de Ryan Castro y Kapo, quienes estrenaron La Villa. Luego, Castro se unió a J Balvin para el estreno mundial de Tonto.

En definitiva, Premio Lo Nuestro 2026 no solo premió a los artistas más exitosos del año. También se convirtió en una plataforma para enviar mensajes de unidad y reafirmar la identidad latina en un momento de tensión social.