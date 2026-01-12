El actor brasileño Wagner Moura marcó un hito histórico este domingo al convertirse en el primer intérprete de Brasil en ganar un Globo de Oro a mejor actor en una película de drama, gracias a su actuación en ‘The Secret Agent’.

Visiblemente emocionado al recibir el galardón, Moura dedicó el premio a quienes se mantienen firmes en sus principios incluso en contextos adversos. “Este premio es para aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles”, expresó durante su discurso de agradecimiento, uno de los más aplaudidos de la noche.

El actor destacó además el trasfondo temático de la película, centrada en la memoria colectiva y las heridas del pasado. “‘The Secret Agent’ es una historia sobre la memoria, o la falta de ella, y sobre el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo”, afirmó, subrayando el mensaje político y humano del filme.

La victoria de Wagner Moura Globo de Oro representa un paso histórico para el cine brasileño en una de las ceremonias más influyentes de la industria. Hasta ahora, ningún actor del país sudamericano había logrado imponerse en esta categoría en los Globos de Oro, a pesar de la creciente presencia de producciones latinoamericanas en los grandes festivales internacionales.

Moura es considerado uno de los actores más influyentes y versátiles de su generación. Su reconocimiento internacional comenzó a consolidarse con su interpretación de Pablo Escobar en la serie ‘Narcos’ en 2015, papel que le valió su primera y hasta ahora única nominación al Globo de Oro antes de este triunfo histórico.

En ‘The Secret Agent’, el actor encarna a Marcelo, un experto en tecnología que vive prófugo y decide regresar a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, con la intención de reencontrarse con su hijo. Sin embargo, su retorno lo enfrenta a una realidad mucho más peligrosa de lo que imaginaba. La historia se desarrolla en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, y combina suspenso, drama político y una profunda reflexión social.

La película, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, fue ampliamente elogiada en el Festival de Cannes, donde Moura ya había recibido el premio a mejor actor por este mismo papel, anticipando el impacto que tendría durante la temporada de premios.

Tanto el triunfo de Moura como el reconocimiento a ‘The Secret Agent’ refuerzan la presencia del cine brasileño en los grandes escenarios internacionales, siguiendo la senda de ‘I’m Still Here’, la producción con la que Fernanda Torres ganó el Globo de Oro a mejor actriz de drama y que posteriormente se alzó con el Óscar a mejor película internacional.