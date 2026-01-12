Prime Video presentó el tráiler oficial y el arte principal de “Steal”, su nueva serie de thriller de alta tensión que se estrenará el miércoles 21 de enero de 2026. La producción contará con seis episodios, disponibles exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Protagonizada por Sophie Turner, junto a Jacob Fortune-Lloyd y Archie Madekwe, la serie se adentra en una historia contemporánea centrada en el robo del siglo. Turner interpreta a Zara, una empleada de oficina común cuya rutina laboral se ve alterada de forma brutal cuando una banda de ladrones irrumpe en la empresa de inversión Lochmill Capital.

Durante el asalto, Zara y su mejor amigo Luke, interpretado por Archie Madekwe, son obligados a colaborar para cumplir las exigencias del grupo criminal. La trama plantea una pregunta inquietante: quién estaría dispuesto a robar miles de millones de libras provenientes de las pensiones de gente común y con qué propósito.

En paralelo, el detective jefe DCI Rhys, interpretado por Jacob Fortune-Lloyd, intenta desentrañar el caso mientras enfrenta sus propios conflictos personales y financieros. Su investigación lo lleva a navegar entre intereses ocultos, agendas contrapuestas y una red de tensiones que rodean este crimen de gran escala.

El tráiler y el arte promocional anticipan una narrativa intensa, marcada por la presión psicológica, decisiones límite y un ambiente claustrofóbico. Steal Prime Video es creada y escrita por Sotiris Nikias, con producción ejecutiva de Greg Brenman y Rebecca de Souza, y dirección de Sam Miller y Hettie MacDonald. La serie es producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Drama Republic.

Con este primer adelanto, Prime Video apuesta por un thriller que combina adrenalina, drama humano y una historia que promete mantener al espectador en tensión desde el primer episodio.