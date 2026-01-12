Menu
Ryan Castro, Kapo, Gangsta – LA VILLA (Video Oficial) | HOPI SENDÉ

Foto: YouTube/ Ryan Castro/ Kapo

Ryan Castro, Kapo y Gangsta se juntan en LA VILLA, un video oficial que suena a energía cruda, calle y ritmo que no se detiene. En el Ryan Castro Kapo Gangsta LA VILLA video oficial, la vibra urbana se siente desde el primer segundo: beats contundentes, actitud firme y una producción visual que te mete directo en la escena. La canción mezcla estilos de cada artista, creando un sonido potente que se siente tanto en pista como en cualquier altavoz a todo volumen. El visual acompaña con imágenes vívidas, movimiento constante y un ambiente que refleja la vida en la villa: intensa, auténtica y sin filtros.

Este estreno no solo suena, se vive.

