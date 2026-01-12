Menu
Home/Farándula/Acción, humor y cuentas pendientes: “The Wrecking Crew” aterriza en Prime Video en enero

Acción, humor y cuentas pendientes: “The Wrecking Crew” aterriza en Prime Video en enero

Facebook
Twitter
Pinterest
The Wrecking Crew. Foto: Prime Video. Foto cortesia: HM communications.

Dos de las figuras más imponentes de Hollywood están a punto de cruzarse en una historia donde la familia no se arregla hablando, sino enfrentando el pasado a golpes. “The Wrecking Crew” se estrena el 28 de enero de 2026 en Prime Video, y promete acción desbordada, humor afilado y una relación fraternal tan explosiva como el caos que dejan a su paso.

La película presenta a Jonny y James, dos medio hermanos distanciados interpretados por Jason Momoa y Dave Bautista, que se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Lo que parecía un reencuentro inevitable se transforma rápidamente en una carrera contra el tiempo, donde secretos enterrados resurgen y las lealtades se ponen a prueba dentro de una conspiración capaz de destruirlo todo.

Ambientada en las calles de Hawái, la historia se mueve entre persecuciones, enfrentamientos y momentos de tensión emocional. La química entre Momoa y Bautista es el motor de la película, un dúo que combina fuerza física, carisma y una dinámica cargada de humor. Ambos actores llevaban años buscando el proyecto adecuado para trabajar juntos, y aquí encuentran el equilibrio perfecto entre acción y comedia.

La dirección está a cargo del cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien aporta un tono más humano a una historia que no se limita a las explosiones. “The Wrecking Crew” también explora temas como la hermandad, la redención y el peso de aquello que se intenta dejar atrás, sin perder el ritmo ni el entretenimiento.

El elenco se completa con Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin, quienes aportan capas adicionales a un relato que mezcla emoción y espectáculo.

Con una duración de dos horas y dos minutos, “The Wrecking Crew” se perfila como una de las apuestas más fuertes de Prime Video para arrancar el 2026. Una película que deja claro que, cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, a veces la única salida es arrasarlo todo.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Un robo millonario, una decisión imposible: Prime Video presenta “Steal”
January 12, 10:00 AM
By
Farándula
Wagner Moura hace historia al ganar el Globo de Oro por ‘The Secret Agent’
January 12, 10:00 AM
By
Farándula
‘One Battle After Another’ y ‘Adolescence’ dominan los Globos de Oro 2026
January 12, 9:00 AM
By
Farándula
Nikki Glaser rinde homenaje a Robert Reiner en los Globos de Oro
January 12, 8:00 AM
By
Farándula
Primate: Cinco Razones Para no Perderse Este Estreno de Terror en Cines
January 9, 10:00 AM
By
Farándula
La Academia confirma 317 películas elegibles para los Óscar 2026
January 9, 9:00 AM
By
Farándula
Estrenos musicales de la semana: Daddy Yankee sorprende y clásicos renacen
January 9, 8:00 AM
By
Farándula
Demandan a Bad Bunny por uso no autorizado de una voz en una de sus canciones
January 8, 3:51 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *