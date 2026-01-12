Dos de las figuras más imponentes de Hollywood están a punto de cruzarse en una historia donde la familia no se arregla hablando, sino enfrentando el pasado a golpes. “The Wrecking Crew” se estrena el 28 de enero de 2026 en Prime Video, y promete acción desbordada, humor afilado y una relación fraternal tan explosiva como el caos que dejan a su paso.

La película presenta a Jonny y James, dos medio hermanos distanciados interpretados por Jason Momoa y Dave Bautista, que se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Lo que parecía un reencuentro inevitable se transforma rápidamente en una carrera contra el tiempo, donde secretos enterrados resurgen y las lealtades se ponen a prueba dentro de una conspiración capaz de destruirlo todo.

Ambientada en las calles de Hawái, la historia se mueve entre persecuciones, enfrentamientos y momentos de tensión emocional. La química entre Momoa y Bautista es el motor de la película, un dúo que combina fuerza física, carisma y una dinámica cargada de humor. Ambos actores llevaban años buscando el proyecto adecuado para trabajar juntos, y aquí encuentran el equilibrio perfecto entre acción y comedia.

La dirección está a cargo del cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien aporta un tono más humano a una historia que no se limita a las explosiones. “The Wrecking Crew” también explora temas como la hermandad, la redención y el peso de aquello que se intenta dejar atrás, sin perder el ritmo ni el entretenimiento.

El elenco se completa con Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin, quienes aportan capas adicionales a un relato que mezcla emoción y espectáculo.

Con una duración de dos horas y dos minutos, “The Wrecking Crew” se perfila como una de las apuestas más fuertes de Prime Video para arrancar el 2026. Una película que deja claro que, cuando el pasado vuelve a tocar la puerta, a veces la única salida es arrasarlo todo.