La 83 edición de los Globos de Oro dejó claros vencedores tanto en cine como en televisión. En la gran pantalla, ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consolidó como la película más premiada de la noche al llevarse cuatro estatuillas, confirmando su peso en la temporada de premios. En televisión, el fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ replicó ese dominio con cuatro galardones, imponiéndose en las principales categorías.

La ceremonia confirmó tendencias que ya se venían perfilando en semanas previas y dejó un panorama diverso, con reconocimientos repartidos entre producciones estadounidenses e internacionales.

Cine: Paul Thomas Anderson y su noche dorada

En las categorías cinematográficas, ‘Hamnet’ se llevó el premio a Mejor película de drama, mientras que ‘One Battle After Another’ triunfó como Mejor película de comedia o musical, además de otorgarle a Paul Thomas Anderson los premios a Mejor director y Mejor guion.

La actuación también tuvo un lugar destacado. Jessie Buckley fue reconocida como Mejor actriz en película de drama por su papel en Hamnet, mientras que el brasileño Wagner Moura ganó como Mejor actor de drama por The Secret Agent, reforzando la presencia del cine latinoamericano en la gala.

En el apartado internacional, ‘The Secret Agent’, de Brasil, fue distinguida como Mejor película de habla no inglesa, y la animación ‘Kpop Demon Hunters’ logró dos premios, incluyendo Mejor película de animación y Mejor canción original.

Televisión: ‘Adolescence’ impone su fuerza narrativa

En televisión, ‘Adolescence’ fue la gran protagonista. La serie de Netflix ganó Mejor miniserie, además de los premios a Mejor actor en miniserie para Stephen Graham, Mejor actriz de reparto para Erin Doherty y Mejor actor de reparto para Owen Cooper.

Otras producciones también brillaron. ‘The Pitt’ se alzó como Mejor serie de drama, con Noah Wyle reconocido como Mejor actor, mientras que ‘The Studio’ ganó como Mejor serie de comedia o musical, con Seth Rogen como mejor actor en su categoría.

La noche confirmó que la televisión sigue siendo un terreno clave para la innovación narrativa y el reconocimiento actoral dentro de los Globos de Oro.

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026

Cine

Mejor película de drama: Hamnet

Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another

Mejor película de habla no inglesa: The Secret Agent (Brasil)

Mejor actriz de drama: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actor de drama: Wagner Moura (The Secret Agent)

Mejor actriz de comedia o musical: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Mejor actor de comedia o musical: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Actriz de reparto: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Actor de reparto: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor guion: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson (Sinners)

Mejor canción original: Golden (Kpop Demon Hunters)

Mejor película de animación: Kpop Demon Hunters

Logro cinematográfico y taquilla: Sinners

Televisión

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor serie de comedia o musical: The Studio

Mejor miniserie: Adolescence

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor actor en comedia o musical: Seth Rogen (The Studio)

Mejor actriz en comedia o musical: Jean Smart (Hacks)

Mejor actriz de reparto: Erin Doherty (Adolescence)

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham (Adolescence)

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor actor de reparto: Owen Cooper (Adolescence)