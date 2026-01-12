El delantero brasileño Kaio Jorge aseguró su continuidad en el Cruzeiro tras renovar su contrato con el club de Belo Horizonte hasta el año 2030, una decisión que pone fin a semanas de especulación sobre un posible traspaso y refuerza el proyecto deportivo de la institución celeste.

El atacante, que viene de firmar la mejor temporada de su carrera, confirmó la renovación a través de un video difundido por el club, en el que expresó su satisfacción por el nuevo vínculo. “Estoy muy feliz. Es un día muy significativo en mi trayectoria como jugador profesional”, afirmó.

La renovación de Kaio Jorge Cruzeiro llega después de múltiples rumores que lo situaban en la órbita del Flamengo, vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores. Sin embargo, el delantero optó por continuar en el equipo donde logró relanzar su carrera y consolidarse como uno de los grandes referentes ofensivos del fútbol brasileño.

El ariete, próximo a cumplir 24 años, destacó el esfuerzo realizado por la directiva del Cruzeiro para garantizar su permanencia y subrayó la relación que ha construido con la afición. El cariño mutuo, según explicó, fue uno de los factores clave para tomar la decisión de extender su contrato.

Formado en las categorías inferiores del Santos, cuna de figuras históricas como Pelé, Neymar y Rodrygo, Kaio Jorge dio el salto al fútbol europeo en 2021 al fichar por la Juventus de Turín. Su etapa en Italia no terminó de cumplir las expectativas y, tras una cesión en el Frosinone, regresó a Brasil para incorporarse al Cruzeiro en 2024.

Su llegada a Belo Horizonte no fue sencilla. Durante sus primeros meses atravesó un periodo de adaptación complicado, pero con trabajo y continuidad logró revertir la situación. En la temporada 2025 se consagró como el máximo goleador del Brasileirao, con 21 tantos, y también lideró la tabla de goleadores de la Copa de Brasil, con cinco anotaciones, compartiendo el honor con Rayan, del Vasco da Gama.

Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas de la selección brasileña, al ser convocado por el técnico Carlo Ancelotti, quien asumió el cargo en mayo del año pasado. De cara a la nueva temporada, Kaio Jorge buscará mantener su nivel goleador con el objetivo de asegurar un lugar en la lista definitiva para el Mundial, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.