JEP confirma 53 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes que ha confirmado 53 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario anunciara horas antes la liberación de 116 personas privadas de libertad.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la ONG expresó que cada excarcelación representa un alivio para las familias, aunque aclaró que su cifra responde únicamente a los casos que han podido verificar directamente con parientes y equipos legales.

“Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose”, señaló JEP.

La organización explicó que continúa en proceso de verificación del resto de las excarcelaciones anunciadas oficialmente, ya que en experiencias previas se han registrado diferencias entre los números divulgados por el Gobierno y los confirmados por organismos independientes de derechos humanos.

Desde hace años, diversas ONG nacionales e internacionales han documentado detenciones arbitrarias en Venezuela, particularmente contra dirigentes opositores, activistas sociales, militares disidentes y ciudadanos acusados de delitos políticos sin garantías judiciales plenas.

JEP advirtió que la excarcelación no siempre implica una libertad total. En muchos casos, las personas liberadas quedan sujetas a medidas restrictivas, como presentaciones periódicas ante tribunales, prohibiciones de salida del país o limitaciones a su expresión pública.

“La libertad plena no se alcanza mientras persistan procesos judiciales irregulares, amenazas o mecanismos de persecución posteriores a la excarcelación”, ha señalado la ONG en pronunciamientos anteriores.

El Ministerio del Servicio Penitenciario no ofreció detalles públicos sobre la identidad de las personas liberadas ni sobre las condiciones legales en las que se produjeron las excarcelaciones, lo que ha generado cautela entre familiares de detenidos que aún esperan información oficial.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de transparencia, publicación de listas oficiales verificables y garantías jurídicas para quienes recuperan su libertad, así como la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Justicia, Encuentro y Perdón aseguró que continuará documentando cada caso y acompañando a las familias hasta lograr la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto integral de los derechos humanos en Venezuela.