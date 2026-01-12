Unas 15.000 enfermeras de Nueva York abandonaron sus puestos a primera hora de este lunes para iniciar la mayor huelga del sector sanitario en la historia de la ciudad, después de que fracasaran las negociaciones entre el sindicato estatal y cinco de los principales hospitales.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA) representa al personal del Centro Médico Montefiore, NewYork-Presbyterian y el sistema de salud Mount Sinai. El sindicato exige aumentos salariales que compensen la inflación y la preservación de las protecciones contra la escasez de personal logradas tras una huelga de tres días ocurrida hace tres años.

“La huelga siempre es el último recurso, pero la avaricia de la administración de hospitales privados con enormes recursos no nos dejó otra alternativa”, señaló NYSNA en un comunicado difundido este lunes.

El paro se produce tras meses de negociaciones para renovar contratos colectivos de tres años, luego de que los convenios anteriores expiraran el pasado 31 de diciembre. A pesar de la huelga, los hospitales afectados permanecerán abiertos y continuarán prestando servicios, en un contexto marcado por un número récord de casos de gripe en el estado.

El sindicato pidió a la población no retrasar la búsqueda de atención médica. “Preferiríamos ser nosotras quienes cuidemos a los pacientes, pero nuestras direcciones nos han obligado a esta medida”, afirmó la organización.

Desde los hospitales, los portavoces han calificado las demandas sindicales de irrazonables y han advertido que implicarían costos de miles de millones de dólares, en un momento en que el sector se prepara para posibles recortes federales.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró el domingo por la noche que el Departamento de Salud estatal desplegará personal en todos los centros afectados para garantizar la seguridad de los pacientes y la continuidad de la atención.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, defendió públicamente a las enfermeras y sostuvo que ningún neoyorquino debería temer perder acceso a la atención médica ni ninguna profesional debería aceptar menos salario, beneficios o dignidad por un trabajo que salva vidas.