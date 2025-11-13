Wall Street inició la sesión de este jueves con números rojos, reflejando un arranque más bien incómodo para los inversores. El Dow Jones, el indicador más seguido de la bolsa estadounidense, retrocedía un 0,20 por ciento en los primeros minutos de la jornada. El S&P 500 también bajaba, con una caída cercana al 0,77 por ciento, mientras que el Nasdaq, más sensible al comportamiento tecnológico, descendía un 1,31 por ciento.

El golpe más fuerte del día lo recibían las acciones de Disney, que se desplomaban más de un 8 por ciento pese a que la compañía reportó un beneficio anual de 12.404 millones de dólares, un aumento del 149 por ciento frente al ejercicio anterior. La paradoja está en los ingresos: la empresa no alcanzó las cifras esperadas debido al mal rendimiento de sus canales de televisión y una cartelera cinematográfica que quedó corta para su división de entretenimiento.

Ese contraste entre ganancias y resultados operativos impulsó la venta de títulos, arrastrando a Disney a uno de sus peores arranques de sesión del año.

Al margen del gigante del entretenimiento, el mercado mostraba señales de que los inversores están moviéndose con más cautela. Analistas consultados por medios especializados señalan que hay un evidente cambio de estrategia hacia sectores tradicionalmente menos volátiles.

Carol Schleif, estratega jefe de mercados en BMO Private Wealth, explicó a CNBC que la jornada refleja una búsqueda de equilibrio: “El mercado se está extendiendo más allá del crecimiento y la tecnología. Sectores como el industrial, financiero y sanitario están ganando protagonismo. Incluso las empresas de pequeña capitalización muestran signos de avance, apoyadas por tipos de interés a corto plazo que permanecen bajos”.

En el mercado energético, el petróleo WTI registraba un ligero repunte del 0,87 por ciento, hasta los 59 dólares por barril, tras haber cerrado el miércoles con una caída superior al 4 por ciento que lo dejó en 58,49 dólares.

En conjunto, la sesión apunta a un ambiente de volatilidad controlada, marcado por la corrección en el sector tecnológico, la presión sobre las acciones de Disney y un mercado que parece estar reajustando su brújula en busca de refugios más estables.