Dolly Parton volvió al primer plano este mes con la misma energía que la ha acompañado durante más de medio siglo en los escenarios. Después de semanas marcadas por rumores sobre su salud, la estrella estadounidense reapareció para presentar su nuevo libro y dejar claro que sigue tan activa como siempre.

A sus 79 años, Dolly Parton compartió en sus redes un video en el que anuncia la publicación de Star of the Show: My Life on Stage, una obra en la que repasa las vivencias que han marcado su trayectoria artística. En el mensaje, la cantante asegura que el proyecto es un homenaje a todos los momentos, escenarios y rostros que han formado parte de su larga carrera.

“Puse mi corazón en este libro. Quería recordar las experiencias increíbles que he tenido y agradecer a quienes me han acompañado”, afirmó la intérprete de clásicos como Jolene y I Will Always Love You. En el video también agradeció a sus seguidores por décadas de apoyo y los invitó a acompañarla en este nuevo capítulo.

En una entrevista reciente con la revista People, Dolly Parton comentó que, a pesar de que su cumpleaños número 80 está cerca, no siente que esté en una etapa de retiro. “Todo el mundo me lo recuerda, pero yo no pienso en eso. Después de todo lo que he vivido, siento que todavía estoy comenzando”, dijo con naturalidad.

La cantante también hizo referencia a la frase que se ha vuelto su declaración de principios: “No tengo tiempo para envejecer”. Según explicó, prefiere concentrarse en crear, trabajar y mantenerse ocupada, siempre que su salud se lo permita.

Su aparición ocurre después de varias semanas de incertidumbre. A finales de septiembre, Parton pospuso una serie de conciertos que tenía programados en Las Vegas para diciembre, decisión que alimentó conjeturas sobre su estado físico. Más tarde, uno de sus familiares pidió rezar por ella, lo que disparó rumores que finalmente la artista decidió frenar con un video en redes: “No estoy muerta. Estoy trabajando mucho y me siento bien”, dijo entre risas.

Con más de 100 millones de discos vendidos y siete décadas dedicadas a la música, Dolly Parton asegura que la escritura de este libro la llevó a reflexionar sobre su vida acelerada, los sacrificios y también las recompensas. Sin hijos y completamente entregada a su carrera, recordó que ha visto cumplidos muchos de sus sueños.

“Soy una estrella para los demás, pero para mí solo soy una mujer trabajadora”, afirmó. Esa imagen sencilla y cercana es, precisamente, una de las razones por las que sigue siendo un ícono cultural en Estados Unidos.