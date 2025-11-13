Buscar
Los Latin Grammy vuelven a Las Vegas con Bad Bunny como favorito

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrece un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan (Puerto Rico). Imagen de archivo. EFE/Thais Llorca

Los Latin Grammy regresan este jueves a Las Vegas con una gala que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del último año en la música latina. El evento, considerado uno de los encuentros más importantes de la industria, se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena y será transmitido en vivo por TelevisaUnivision a partir de las 17.00 hora local.

La ceremonia estará presentada por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma, quienes asumirán el reto de guiar una noche en la que Bad Bunny llega como el gran favorito. El artista puertorriqueño compite en 12 categorías gracias a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, posicionándose como la figura más nominada.

Muy cerca se sitúan los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, cuya producción Papota les valió 10 nominaciones, el mismo número que obtuvo el compositor y productor mexicano Edgar Barrera. Otra artista que llega con fuerza es Natalia Lafourcade, que opta a ocho premios por sus más recientes trabajos.

Alejandro Sanz también tendrá un rol destacado, al competir en las tres categorías principales gracias a su álbum ¿Y ahora qué?, mientras que Aitana buscará conquistar sus primeros Latin Grammy con nominaciones en tres apartados distintos.

La parte musical de la gala promete un despliegue variado. Latin Grammy confirmó actuaciones de Karol G, quien este año compite en grabación del año con Si antes te hubiera conocido, además del legendario guitarrista Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Christian Nodal y Nathy Peluso, entre otros.

Con una mezcla de artistas consolidados y nuevos talentos, esta edición se perfila como una de las más diversas y competitivas. La academia entregará sus gramófonos dorados en una noche en la que la música latina volverá a ser protagonista en el escenario de Las Vegas.

El Especialito

