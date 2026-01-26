Menu
Detienen al reguetonero Zion en Puerto Rico por presunta conducción en estado de embriaguez

Detienen al reguetonero Zion en Puerto Rico por presunta conducción en estado de embriaguez

El reguetonero puertorriqueño Zion se encuentra detenido este lunes por la Policía de Puerto Rico por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según las leyes de tránsito locales, informaron las autoridades. Imagen de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El reguetonero puertorriqueño Zion fue detenido por la Policía de Puerto Rico la noche del domingo por presuntamente conducir en estado de embriaguez, según informaron las autoridades este lunes.

De acuerdo con la información preliminar, agentes adscritos al Distrito de Río Grande, en el noreste de la isla, intervinieron con el artista en la autopista PR-66, dentro de la jurisdicción de ese municipio.

Al momento de la intervención, el cantante, de 44 años y cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, conducía una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, y mostraba aparentes signos de intoxicación alcohólica, según el informe policial.

Tras la detención, Zion fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde se le realizó una prueba de aliento. El resultado arrojó un nivel de 0,27 % de alcohol en su organismo, cifra que excede en 0,17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

El caso quedó a cargo del agente Héctor Febres Solís, adscrito al Distrito de Río Grande. Las autoridades indicaron que el incidente será consultado con el fiscal de turno para determinar si procede la radicación de cargos criminales.

La Policía de Puerto Rico señaló que ofrecerá información adicional sobre este caso en las próximas horas, conforme avance el proceso investigativo.

