Meta retiró su apelación contra un fallo judicial en Países Bajos que le obliga a ofrecer cronologías sin algoritmos en Facebook e Instagram, una decisión que consolida el derecho de los usuarios neerlandeses a ver los contenidos en orden cronológico y no según sistemas de recomendación basados en perfilado automático.

El caso fue impulsado por la organización neerlandesa de derechos civiles Bits of Freedom, que denunció a la compañía por incumplir la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), normativa que exige a las grandes plataformas digitales ofrecer a los usuarios una alternativa clara a las cronologías determinadas por algoritmos.

Meta acepta el núcleo del fallo

Bits of Freedom informó este lunes que Meta comunicó al tribunal, poco antes de las audiencias previstas para esta semana, que retiraba en gran medida su apelación. La empresa limitará ahora su defensa a cuestiones procesales, como la urgencia del procedimiento y los plazos de ejecución, pero ya no cuestiona el fondo del caso.

Según la organización demandante, Meta acepta que vulneró la legislación europea al no ofrecer de forma adecuada una alternativa real a las cronologías personalizadas y reconoce que los usuarios no deben quedar expuestos a mecanismos de persuasión psicológica derivados del perfilado sin contar con una opción efectiva de elección.

Una sentencia clave bajo la Ley de Servicios Digitales

En su fallo de octubre pasado, el tribunal neerlandés concluyó que la configuración de Facebook e Instagram incumplía la DSA al empujar de forma indirecta a los usuarios a regresar a sistemas de recomendación basados en perfiles, incluso después de haber elegido una opción cronológica.

El juez calificó ese comportamiento como un “patrón oscuro” prohibido por la legislación europea, al considerar que limitaba la libertad de información y de expresión de los usuarios.

La resolución judicial ordenó a Meta garantizar que sus plataformas ofrezcan una opción directa, clara y fácilmente accesible para utilizar cronologías no basadas en algoritmos, y que dicha elección se mantenga sin necesidad de ser restablecida cada vez que el usuario accede a la aplicación.

Cambios ya implementados

Desde el 1 de enero, Meta ha introducido ajustes en sus aplicaciones en Países Bajos para facilitar el acceso a cronologías que muestran exclusivamente publicaciones de las cuentas seguidas por el usuario, en lugar de contenidos seleccionados automáticamente por algoritmos de recomendación.

Estos cambios buscan alinearse con las exigencias de la DSA, que refuerza los derechos de los usuarios europeos frente a las grandes plataformas digitales.

Reacción de la organización demandante

Bits of Freedom calificó la retirada de la apelación como un “giro inesperado” y una “victoria para los usuarios”, aunque lamentó los costes del proceso judicial, que aún continúa en el ámbito procesal.

“Somos una organización pequeña enfrentándose a una corporación enorme, con muchos recursos económicos y equipos legales muy costosos”, señaló la entidad, subrayando el desequilibrio de fuerzas en este tipo de litigios.

La decisión sienta un precedente relevante en la aplicación práctica de la Ley de Servicios Digitales y refuerza el debate europeo sobre el papel de los algoritmos en la experiencia informativa dentro de las redes sociales.