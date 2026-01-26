El biopic ‘Michael’, centrado en la vida y el legado del icónico cantante Michael Jackson, tendrá su preestreno mundial el próximo 10 de abril en Berlín, en el marco de un evento especial para fans que se extenderá durante varios días, informó este lunes Universal Pictures.

La proyección en la capital alemana marcará el inicio del recorrido internacional de la película, que llegará a las salas de cine de todo el mundo a finales de abril. El estudio adelantó que este será el primero de una serie de actos dirigidos a seguidores del artista, aunque por el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la programación.

Un elenco que recrea el universo Jackson

Al estreno en Berlín asistirá parte del equipo de la cinta, encabezado por Jaafar Jackson, sobrino del artista y protagonista del filme, quien debuta como actor interpretando a su tío. En el primer tráiler difundido, su caracterización ha llamado la atención por el notable parecido físico y gestual con el cantante.

El reparto incluye a Kendrick Sampson en el papel del productor Quincy Jones; Miles Teller como John Branca, abogado y asesor de Michael Jackson; Colman Domingo como el patriarca de la familia, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como LaToya Jackson; y Kat Graham como Diana Ross.

Un retrato del ascenso y la ambición creativa

Según Universal, Michael ofrece “un retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”. La película recorre el camino del cantante desde sus inicios como líder de The Jackson Five hasta su consolidación como una superestrella global.

El filme pone el foco en su evolución artística y en la ambición creativa que lo llevó a redefinir los límites de la música pop y del espectáculo, convirtiéndose en una figura central de la industria del entretenimiento durante décadas.

Un equipo con experiencia premiada

El guion está firmado por John Logan, nominado en tres ocasiones al Óscar por trabajos como Gladiator, The Aviator y Hugo. La producción corre a cargo de Graham King, ganador del Óscar por The Departed.

Jaafar Jackson, de 29 años, es hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Oaziaza, y su participación ha generado expectación tanto por su vínculo familiar como por el desafío de interpretar a una de las figuras más reconocidas de la cultura popular contemporánea.

Con su estreno en Berlín, Michael inicia una de las apuestas cinematográficas más esperadas del año en torno a la música y las biografías de grandes artistas.