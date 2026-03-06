El álbum JuanesTeban, el duodécimo trabajo de estudio del cantante colombiano Juanes, fue lanzado este viernes con una propuesta que mezcla ritmos latinoamericanos, rock y una exploración más personal del artista.

En una entrevista con EFE en Bogotá, el músico explicó que el proyecto busca reafirmar su identidad musical y reconectar con las raíces que han marcado su carrera.

Según el cantante, la diversidad sonora del álbum surge de la necesidad de volver a lo esencial.

Juanes incorpora en este trabajo géneros como la cumbia, el bambuco, la chacarera y otros ritmos andinos, además de sonidos del Caribe. Al mismo tiempo, mantiene la influencia del rock, un estilo que siempre ha estado presente en su música.

Un disco lleno de colaboraciones

El álbum JuanesTeban incluye 16 canciones y reúne a varios artistas latinoamericanos.

Entre las colaboraciones destaca Muérdeme, junto a la banda colombiana Bomba Estéreo.

También aparece Vuelve, una nueva colaboración con la cantante chilena Mon Laferte.

El disco incluye además la canción Humano, en la que participa la mexicana Vivir Quintana.

Otros temas destacados son Timelapse de sol, junto al grupo venezolano Rawayana, y Cómo pudiste, grabado con el artista argentino Conociendo Rusia.

En cuanto a las letras, Juanes explicó que el álbum explora diferentes emociones.

El artista aborda temas relacionados con la espiritualidad, las relaciones de pareja, la pérdida, los sueños y las experiencias cotidianas.

La dualidad entre Juanes y Teban

Uno de los conceptos centrales del álbum es la dualidad entre dos versiones del propio artista.

Por un lado está Juanes, la figura pública conocida a nivel internacional. Por otro aparece Teban, una versión más íntima y personal.

En los últimos meses el cantante ha desarrollado este concepto en redes sociales.

A través de una cuenta alterna en TikTok, el personaje Teban se volvió viral al aparecer en videos donde parecía no tener relación con Juanes.

El músico explicó que esta idea surgió también de su interés por el humor y el stand-up comedy.

Según contó, disfruta crear contenido en el que ambos personajes interactúan como si fueran personas distintas.

Para Juanes, esa dualidad también refleja las distintas etapas de la vida.

El artista señaló que su música puede pasar de canciones festivas a composiciones mucho más profundas e introspectivas.

Una faceta artística más personal

El álbum JuanesTeban también incluye un componente visual creado por el propio cantante.

La portada fue dibujada por Juanes y cada canción cuenta con ilustraciones hechas por él mismo.

Es la primera vez que el artista acompaña un disco con obras visuales creadas directamente por su mano.

Juanes explicó que el arte siempre ha sido una parte importante de su vida.

Antes de dedicarse por completo a la música, estudió diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Desde entonces ha mantenido una relación constante con la pintura y el dibujo.

Según el cantante, cada canción del álbum tiene su propia ilustración. Algunas fueron creadas específicamente para el disco y otras ya existían, pero fueron reinterpretadas para complementar la música.