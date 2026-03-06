La multa UEFA Real Madrid fue confirmada este viernes después de que la Comisión de Control, Ética y Disciplina del organismo sancionara al club español por comportamiento racista o discriminatorio de algunos aficionados.

El castigo incluye una multa económica de 15.000 euros. Además, la UEFA advirtió que podría ordenar el cierre parcial del estadio Santiago Bernabéu en caso de reincidencia durante el próximo año.

Según el organismo europeo, la sanción se relaciona con incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica portugués.

Advertencia de cierre parcial del estadio

La Comisión disciplinaria también ordenó el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del Bernabéu para el próximo partido del Real Madrid como local en competiciones europeas.

Sin embargo, esta medida queda suspendida de forma condicional durante un periodo de prueba de un año.

Esto significa que el cierre solo se aplicará si el club vuelve a incurrir en conductas similares durante ese tiempo.

El incidente en el partido contra Benfica

El episodio que provocó la sanción ocurrió durante el encuentro disputado el 25 de febrero.

En ese partido, un aficionado ubicado en la zona de animación del Real Madrid, conocida como Grada Fans, fue captado por las cámaras realizando un saludo nazi.

La situación generó polémica porque en esa misma grada se había desplegado un tifo contra el racismo.

Según fuentes del club citadas por EFE, el personal de seguridad privada identificó al aficionado y procedió a expulsarlo del estadio antes de que comenzara el partido.

Posteriormente, el club solicitó a su comisión disciplinaria interna iniciar un procedimiento para su expulsión definitiva del recinto.

Contexto de la eliminatoria europea

La sanción también llega después de la polémica generada en el partido de ida disputado en Lisboa.

En ese encuentro, el brasileño Vinicius denunció ante el árbitro haber recibido insultos racistas por parte del jugador argentino Gianluca Prestiani.

El incidente ocurrió después de que Vinicius anotara el único gol del partido, que terminó con victoria del Real Madrid por 0-1.

Tras la denuncia, el árbitro detuvo el encuentro durante algunos minutos y la UEFA abrió una investigación sobre lo sucedido.

Prestiani fue suspendido provisionalmente por un partido y no pudo disputar el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu.

En ese partido, el equipo dirigido por José Mourinho perdió 2-1 y quedó eliminado de la Liga de Campeones.