La cantante española Bad Gyal presenta Bad Gyal Más cara, su segundo álbum de estudio, en un momento de gran visibilidad internacional. El disco llega acompañado de una gira por varias ciudades españolas y representa una nueva etapa para la artista, que asegura sentirse más segura y en control de su carrera.

En declaraciones recientes, la cantante afirmó que el proyecto refleja a una artista que ya no pide disculpas por su identidad ni por su forma de expresarse. Según explicó, aunque la industria musical dice apoyar a mujeres fuertes e independientes, todavía existen críticas hacia su imagen y estilo.

Durante años, Bad Gyal asegura haber escuchado comentarios que cuestionaban su éxito o su propuesta artística. Antes del reconocimiento crítico que recibió con su anterior disco La Joia en 2024, la cantante recuerda que muchos dudaban de su talento.

De artista cuestionada a figura internacional

Con el paso del tiempo, la percepción sobre su música ha cambiado. La artista afirma que el reconocimiento de la crítica y del público ha sido un proceso gradual.

Bad Gyal Más cara llega después de una etapa de crecimiento internacional. La cantante señala que durante mucho tiempo sintió que debía demostrar constantemente su valor dentro de la industria.

Aun así, reconoce que todavía enfrenta estereotipos ligados a su imagen pública. Algunos críticos continúan asociándola con una apariencia superficial, algo que ella rechaza con firmeza.

Un disco con más recursos y colaboradores

Para este nuevo proyecto, Bad Gyal trabajó con el productor Cromo X como productor ejecutivo. Según la artista, su papel fue clave para mantener el enfoque creativo del álbum y permitirle conservar el control como compositora.

El resultado es un disco que mezcla distintos estilos del urbano latino y sonidos que marcaron su adolescencia musical. Entre ellos aparecen influencias del reguetón de los años dos mil y elementos del hip hop estadounidense.

Aunque algunos artistas urbanos han explorado recientemente sonidos más ligados a las raíces culturales de sus países, Bad Gyal decidió seguir otro camino. La cantante explica que no se identifica con ese enfoque musical y que prefiere mantenerse fiel a las influencias que han definido su trayectoria.

Con el lanzamiento de Bad Gyal Más cara, la artista inicia una nueva gira que comenzará el 20 de marzo en Barcelona. El espectáculo promete una producción ambiciosa que busca reflejar el momento de consolidación que atraviesa la cantante dentro del panorama internacional.