El origen del cambio de hora no tiene nada que ver con comodidad ni con hábitos modernos. En realidad, nació como una medida de emergencia durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar combustible y energía.

En 1916, Alemania se convirtió en el primer país en adelantar el reloj durante los meses de primavera y verano. La idea era aprovechar más horas de luz natural y reducir el uso de lámparas y electricidad durante la noche.

Poco después, otros países europeos comenzaron a aplicar la misma medida. El Reino Unido adoptó el sistema ese mismo año. Estados Unidos lo implementó en 1918 mediante una ley conocida como Standard Time Act.

La lógica era simple. Si la gente trabajaba con más luz natural, se consumiría menos energía en iluminación.

El curioso mito de Benjamin Franklin

Durante mucho tiempo se ha repetido que Benjamin Franklin inventó el cambio de hora. Sin embargo, esa historia es en realidad un malentendido histórico.

En 1784, Franklin escribió un ensayo humorístico en el que sugería que la gente debería despertarse más temprano para ahorrar velas. Su texto era satírico y nunca propuso adelantar oficialmente los relojes.

Aun así, con el paso del tiempo, muchas personas empezaron a atribuirle la idea.

Un sistema que desapareció y volvió

Después de la Primera Guerra Mundial, varios países abandonaron el horario de verano porque era impopular. Muchos agricultores protestaban porque el cambio afectaba sus rutinas de trabajo.

Sin embargo, el sistema regresó durante la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se conoció como “tiempo de guerra” y volvió a utilizarse para ahorrar energía.

En 1966, el país decidió estandarizar el sistema mediante la Uniform Time Act, que estableció reglas más claras sobre cuándo adelantar y retrasar los relojes.

Un debate que continúa hoy

Más de un siglo después, el origen del cambio de hora sigue generando debate. Muchos estudios recientes cuestionan si realmente ahorra energía.

Algunas investigaciones sugieren que el impacto es mínimo. En ciertos casos incluso podría aumentar el consumo debido al uso de aire acondicionado o calefacción.

Por esa razón, algunos lugares han decidido no aplicar el cambio de hora. En Estados Unidos, por ejemplo, Arizona y Hawái mantienen el mismo horario durante todo el año.

Lo curioso es que una medida creada como solución temporal durante una guerra mundial terminó convirtiéndose en una costumbre que millones de personas siguen cada año, aunque muchos aún se pregunten si realmente tiene sentido