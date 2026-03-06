Durante siglos, los humanos hemos imaginado lo mismo: ¿qué pasaría si pudiéramos entender realmente a los animales?

La nueva película animada de Disney y Pixar, Hoppers, juega precisamente con esa idea. La historia explora un mundo donde existe una tecnología capaz de permitir a las personas experimentar lo que sienten y piensan los animales, abriendo la puerta a una conexión completamente diferente entre humanos y otras especies.

La premisa plantea una pregunta fascinante: si pudiéramos escuchar lo que los animales tienen que decir, ¿qué descubriríamos realmente?

Para explorar ese concepto desde la vida real, tuvimos la oportunidad de conversar con Karla Intuitiva, una especialista en comunicación con animales, quien afirma poder conectarse con mascotas a través de una forma de comunicación intuitiva o telepática.

Según explica, su trabajo consiste en recibir imágenes, emociones y sensaciones que los animales transmiten.

«HOPPERS», DE DISNEY Y PIXAR, LLEGA A LOS CINES marzo 6 2026. © 2024 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados.

"Ellos me muestran imágenes, emociones o sensaciones y con eso traduzco el mensaje para los humanos", explicó durante la entrevista.

Aunque su método no utiliza tecnología futurista como en la película Hoppers, la idea central es similar: intentar comprender mejor cómo viven y sienten los animales que nos acompañan todos los días.

Lo que más quieren decir las mascotas

Una de las preguntas más interesantes fue saber qué dicen los animales cuando tienen la oportunidad de “hablar”.

La respuesta puede sorprender a muchos dueños.

Según Karla, uno de los mensajes más comunes que recibe durante sesiones de comunicación con animales no es sobre comida, juguetes o paseos.

Es sobre nosotros.

“Muchas veces el mensaje es: yo estoy bien… ¿pero tú cómo estás?”, explicó.

Los animales, asegura, son muy sensibles al estado emocional de las personas con las que viven. Si un dueño está ansioso, estresado o triste, la mascota puede percibirlo fácilmente.

Esa conexión emocional es justamente uno de los temas que la película Hoppers intenta explorar: la idea de que los animales sienten más de lo que muchas veces imaginamos.

La simplicidad de los animales

Otra de las reflexiones que surgió durante la conversación es que, mientras los humanos solemos complicarlo todo, los animales tienden a vivir de una forma mucho más simple.

Para la mayoría de las mascotas, la felicidad no está en tener más juguetes o accesorios, sino en tener cubiertas algunas necesidades básicas.

Comida, salud, un poco de entretenimiento y la presencia de su humano.

Nada más.

“Los humanos complicamos mucho las cosas, pero para ellos la felicidad suele ser mucho más simple”, explicó Karla.

Probando la experiencia en carne propia

Para entender mejor cómo funciona una sesión de comunicación con animales, decidí probarlo con una de las expertas en el tema.

La protagonista de la prueba fue mi perrita Antonella, una pequeña perrita de 10 años con una personalidad bastante fuerte.

Durante la sesión, Karla pidió permiso para conectarse con ella antes de comenzar a hacer preguntas, un proceso que describe como parte esencial de este tipo de comunicación.

Uno de los temas que siempre me ha intrigado es su relación con los gatos de la casa.

Según lo que la comunicadora interpretó durante la sesión, Antonella reconoce perfectamente que los gatos son diferentes a los perros… y aparentemente no le agradan demasiado.

La imagen que recibió fue la de una perrita que los ve como algo que quiere perseguir o “cazar”.

También pregunté sobre algo que me había dejado con dudas durante mucho tiempo: Antonella dejó de usar unas escaleras que tenía para subir a la cama.

Durante la sesión, la explicación fue que en algún momento hizo un movimiento que le provocó un tirón o molestia cerca de la cadera, lo que hizo que asociara las escaleras con esa experiencia incómoda.

Con el tiempo, esa memoria perdió importancia y por eso ahora vuelve a usarlas ocasionalmente.

Un mensaje para quienes aman a sus mascotas

Más allá de si uno cree o no en la comunicación con animales, la idea central coincide con el mensaje que propone Hoppers: los animales sienten, perciben y reaccionan a lo que ocurre a su alrededor.

Antes de terminar la entrevista, Karla dejó un mensaje para los lectores de El Especialito, especialmente para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia.

Su consejo fue sencillo.

Amar mucho a nuestras mascotas, prestar atención a su personalidad y descubrir cuál es su propio “lenguaje del amor”.

Algunas mascotas prefieren juegos.

Otras caricias.

Otras comida.

Cada animal es diferente.

Y tal vez, si prestamos un poco más de atención, descubramos que nuestros animales llevan mucho tiempo intentando comunicarse con nosotros… incluso sin tecnología futurista o habilidades psíquicas.

La idea de poder entender realmente a los animales ha fascinado a las personas durante generaciones. Películas como Hoppers toman esa curiosidad y la convierten en una aventura divertida que también invita a reflexionar sobre la relación que tenemos con las mascotas y el mundo animal.

Si algo queda claro después de esta conversación con Karla Intuitiva, es que los animales probablemente tienen mucho más que decir de lo que imaginamos. Tal vez no todos podamos escucharlos de la misma manera, pero sí podemos aprender a observarlos mejor, conocerlos más y prestar atención a lo que intentan comunicar cada día.

Hoppers ya está en los cines a partir de hoy, así que si alguna vez te has preguntado cómo sería ver el mundo a través de los ojos de un animal, esta es una buena oportunidad para descubrirlo en la pantalla grande. Y quién sabe… tal vez salgas del cine mirando a tu mascota con un poco más de curiosidad.