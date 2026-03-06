El desempleo EEUU aumentó una décima en febrero y se situó en el 4,4 %, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Además, durante el mes se perdieron 92.000 puestos de trabajo, un resultado negativo que sorprendió a los analistas.

Las previsiones del mercado apuntaban a la creación de unos 50.000 empleos. Por lo tanto, el resultado final representa un desempeño mucho más débil de lo esperado.

Estos datos contrastan con la revisión del mes anterior. En enero se habían creado finalmente 126.000 puestos de trabajo.

Debido a esta evolución, los nuevos datos podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

Caída del empleo en el sector sanitario

El informe del BLS señala que el descenso del empleo en febrero se debió principalmente a problemas en el sector sanitario.

En total, ese sector perdió 28.000 puestos de trabajo durante el mes.

Los consultorios médicos fueron los más afectados, con una caída de 37.000 empleos. En contraste, los hospitales registraron la creación de aproximadamente 12.000 puestos.

Durante el último año, el sector sanitario había mostrado un crecimiento constante. En promedio, creó alrededor de 36.000 empleos al mes.

Sin embargo, las huelgas registradas recientemente en ese sector contribuyeron al retroceso observado en febrero.

Más personas sin trabajo

El número total de desempleados también aumentó durante el mes.

Según el informe oficial, en febrero había alrededor de 7,6 millones de personas sin empleo en Estados Unidos. En enero la cifra era de aproximadamente 7,4 millones.

Algunos grupos siguen siendo más afectados por el desempleo.

Los adolescentes registraron una tasa del 14,9 %, mientras que entre los afroamericanos la tasa alcanzó el 7,7 %.

Además, el desempleo también aumentó entre los hispanos, con una tasa del 5,2 %. Entre los asiáticos se situó en el 4,8 %, mientras que entre las mujeres adultas alcanzó el 4,1 %.

Otros sectores también muestran debilidad

El sector de la información continuó mostrando una tendencia negativa.

En febrero se perdieron 11.000 empleos en esa industria. Durante el último año, el sector ya había registrado una caída promedio de unos 5.000 puestos de trabajo al mes.

Por otra parte, el empleo en el Gobierno federal también siguió disminuyendo.

En febrero se eliminaron 10.000 puestos de trabajo en la administración pública.

Esta reducción forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump por reducir el tamaño de la Administración federal.

Desde octubre de 2024, cuando alcanzó su nivel máximo, el empleo federal ha disminuido en 330.000 puestos, lo que representa una caída cercana al 11 %.

Indicador clave para la Reserva Federal

Mientras tanto, otras industrias importantes registraron pocos cambios durante febrero.

Sectores como la minería, la construcción, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, así como el ocio y la hostelería, mantuvieron niveles de empleo relativamente estables.

El desempleo EEUU es uno de los indicadores clave para evaluar la salud de la economía.

Junto con la inflación y el crecimiento del producto interior bruto, estos datos ayudan a la Reserva Federal a definir su política monetaria.

La próxima reunión del banco central está prevista para los días 17 y 18 de marzo. Allí se analizará si las condiciones económicas justifican cambios en los tipos de interés.