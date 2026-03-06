La presencia de Shohei Ohtani en Japón ha provocado una enorme expectación entre los aficionados al béisbol. La superestrella japonesa participa estos días en el Clásico Mundial de Béisbol que se celebra en Tokio, y miles de seguidores esperan con entusiasmo el primer partido del equipo nacional este viernes.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles solo participará como bateador en el encuentro contra Taiwán. Ese partido forma parte de la sexta edición del torneo internacional, que comenzó este jueves y reúne a una veintena de selecciones.

El interés por Ohtani es evidente desde su llegada al país. Hace apenas unos días, más de quinientas personas se reunieron en la estación central de Tokio con la esperanza de verlo durante unos segundos.

El pelotero llegó desde Osaka junto a su equipo para entrenar en el Tokyo Dome, estadio que alberga la fase japonesa del campeonato.

Una superestrella que mueve multitudes

En Japón, Shohei Ohtani no es solo un deportista destacado. También se ha convertido en una figura mediática que genera enormes ingresos económicos.

Su presencia impulsa la venta de entradas, productos oficiales y experiencias turísticas relacionadas con el béisbol.

Desde su llegada al torneo, restaurantes, estaciones de tren y accesos a los estadios se han llenado de aficionados que intentan ver al jugador.

Además, en muchas zonas de Tokio es común encontrar camisetas con su imagen y distintos productos promocionales con su nombre.

La popularidad del jugador ha convertido cada aparición pública en un evento para los fanáticos del deporte.

Dificultades para ver el torneo

A pesar del entusiasmo que genera el campeonato, algunos aficionados japoneses podrían tener dificultades para ver los partidos.

Esto se debe al acuerdo de distribución firmado con Netflix, que transmitirá el torneo en exclusiva a través de su plataforma de streaming.

La compañía no ha revelado oficialmente el costo de los derechos de retransmisión.

Sin embargo, el diario japonés Yomiuri informó que Netflix habría ofrecido alrededor de 10.000 millones de yenes por el torneo.

Esa cifra equivale aproximadamente a 55 millones de euros y supera con creces el precio pagado por los derechos del campeonato anterior en Japón.

Los favoritos del torneo

El equipo nacional japonés, conocido como Samurai Japan, busca conquistar su cuarto título en el Clásico Mundial.

Mientras tanto, Estados Unidos intentará recuperar protagonismo tras su triunfo en 2017.

República Dominicana, campeón en 2013, también llega al torneo con la intención de mejorar su desempeño después de su eliminación en la fase de grupos en 2023.

Con la atención puesta en Shohei Ohtani y en el rendimiento del equipo japonés, el torneo promete atraer a millones de aficionados en todo el mundo.