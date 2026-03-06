El calentamiento global se ha acelerado de forma notable en la última década, según un estudio publicado este viernes en la revista científica Geophysical Research Letters.

La investigación fue liderada por científicos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) y analiza la evolución reciente de la temperatura del planeta.

Los resultados muestran que desde 2015 la Tierra se está calentando a un ritmo de aproximadamente 0,35 grados centígrados por década.

Esta cifra es significativamente mayor que la registrada entre 1970 y 2015, cuando el aumento medio era inferior a 0,2 grados por década.

Una aceleración estadísticamente significativa

Para llegar a esta conclusión, los investigadores eliminaron de sus modelos las variaciones naturales que pueden influir temporalmente en la temperatura global.

Entre ellas se encuentran fenómenos como El Niño, las erupciones volcánicas o los cambios en la actividad solar.

Una vez aislados estos factores, los científicos detectaron por primera vez una aceleración estadísticamente significativa del calentamiento global durante los últimos diez años.

Según el climatólogo estadounidense Grant Foster, uno de los autores del estudio, la tasa actual de aumento de temperatura es la más alta registrada desde que existen mediciones instrumentales modernas.

Los registros científicos globales sobre temperatura se remontan al año 1880.

El año 2015 marca un punto de inflexión

El análisis muestra que el cambio comenzó a hacerse evidente alrededor de 2013 o 2014.

Desde entonces, el ritmo de calentamiento del planeta se ha incrementado de forma constante.

Los investigadores analizaron cinco grandes conjuntos de datos utilizados por la comunidad científica internacional.

Entre ellos se encuentran las bases de datos de la NASA, la NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth y ERA5.

Según Stefan Rahmstorf, también investigador del Instituto Potsdam, todos esos sistemas muestran el mismo patrón.

El científico explicó que la aceleración del calentamiento global desde 2015 tiene una certeza estadística superior al 98 %.

Riesgo de superar el límite del Acuerdo de París

Aunque el estudio se centra en medir la aceleración del calentamiento global, no analiza las causas específicas de este fenómeno.

Sin embargo, los investigadores advierten que las consecuencias podrían ser importantes.

Si el ritmo actual continúa, la temperatura media del planeta podría superar el límite de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales antes del año 2030.

Ese límite fue establecido en el Acuerdo de París como objetivo para evitar los efectos más graves del cambio climático.

Según los científicos, el futuro dependerá principalmente de la rapidez con la que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.

Rahmstorf explicó que el ritmo de calentamiento global está directamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono procedentes de los combustibles fósiles.

Por ello, añadió, la evolución del clima en las próximas décadas dependerá de la velocidad con la que el mundo logre reducir esas emisiones hasta llegar a cero.